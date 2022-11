TrentinOrienta: il grande evento di orientamento ai percorsi scolastici e formativi in Trentino si presenta

Pubblicità

Si terrà i prossimi 25 e 26 novembre, presso la sede di Trentofiere CTE, in Via Briamasco 2, a Trento, la prima edizione di TrentinOrienta; la più grande iniziativa sull’orientamento scolastico in Trentino.

L’evento, promosso dall’assessorato all’istruzione, università e cultura, insieme all’Assessorato all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con il Dipartimento istruzione e cultura e Trentino Marketing, è il primo del suo genere in provincia e si prefigge di fornire, a tutti i giovani studenti in procinto di compiere la scelta del percorso di studio da intraprendere dopo la scuola media, una presentazione completa ed esaustiva dell’offerta scolastica e formativa presente sul territorio provinciale.

La scelta che ogni giovane si trova a compiere al termine del primo ciclo di istruzione, rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita di ogni studente. Molte spesso, le sollecitazioni, le idee e le aspettative che si sommano, fino a creare una sorta di disorientamento nella mente di chi, già in giovane età, si trova a dover prefigurare il proprio futuro. Ecco, allora, un’opportunità da non perdere, rappresentata dalla prima edizione di TrentinOrienta, che si terrà a Trento, presso Trentofiere, il 25 e il 26 novembre 2022.

TrentinOrienta è stata pensata per consentire agli studenti della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie di entrare in contatto in modo semplice e diretto con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e formazione professionale presenti sul territorio, per raccogliere informazioni dettagliate finalizzate alla scelta del percorso scolastico da intraprendere. Durante le due giornate di apertura, i singoli istituti saranno infatti presenti con un proprio stand, in cui docenti e studenti illustreranno le peculiarità dell’offerta formativa di ciascuna scuola.

Più in dettaglio la manifestazione fieristica sarà suddivisa in due giornate. Nella giornata di venerdì 25, con orario dalle 8.30 alle 16.30, gli studenti delle classi terze della secondaria di primo grado visiteranno la fiera assieme ai docenti delle proprie scuole, mentre la giornata di sabato 26 novembre, con orario 9.30 – 17.00, sarà dedicata anche alle loro famiglie.

La manifestazione sarà caratterizzata da numerosi eventi di contorno, quali tavole rotonde e workshop dedicati. Tra i tanti segnaliamo, venerdì 25 alle ore 11.15, una Tavola rotonda dal titolo “Sviluppo del talento e tendenze del mercato del lavoro”, a cui parteciperanno i rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali, dell’Università degli studi di Trento, dell’ Agenzia del Lavoro e di ANPAL Servizi.

Nella giornata di sabato 26, alle ore 11, ci sarà invece un intervento del medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università Statale di Milano, Alberto Pellai, che terrà una conferenza dal titolo “Genitori e figli in trasformazione: come accompagnare le scelte nella preadolescenza”.

Il programma dettagliato dell’evento è disponibile al link:https://www.vivoscuola.it/Documenti-Redazione/Orientamento/TrentinOrienta-2022-l-evento-sull-orientamento

Sul sito di Vivoscuola è già possibile iscriversi gratuitamente online alle iniziative di interesse.

