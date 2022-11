Moto investe pedone sulle strisce pedonali, gravissima una donna 81 enne

Pubblicità

Il grave incidente stradale è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 20 novembre, intorno alle 16:30 lungo la strada statale 240 nel centro abitato di Torbole sul Garda lungo via Matteotti nei pressi del mini golf

Una anziana 81 enne residente poco distante è stata travolta da una moto con a bordo due centauri bresciani mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La donna è stata scaraventata a circa 30 metri dal luogo dell’impatto.

Sono subito stati attivati i soccorsi con un’ambulanza del 118 arrivata sul posto per prestare le prime cure alla donna. Viste le condizioni della ferita è stato attivato anche l’elisoccorso che è atterrato in un prato poco distante. In supporto ai sanitari sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di rivani.

Per ricostruire la dinamica e per consentire i soccorsi alle persone coinvolte sono giunte le pattuglie della polizia locale dell’Alto Garda e Ledro, che hanno anche chiuso la strada statale deviando il traffico lungo la 240 della Maza tra Nago e Arco e la 249 che da Linfano porta a Arco.

La donna dopo essere stata stabilizzata dai sanitari è stata trasportata in codice rosso al Santa Chiara. Le sue condizioni purtroppo sarebbero gravissime. Leggermente ferito il centuaro e la sua compagna, entrambi di Brescia, rispettivamente di 47 e 39 anni che sono stati trasportati all’ ospedale di Arco.

