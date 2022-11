Morte neonato a Cles: era già successo 42 anni fa

Pubblicità

La tragedia che ha colpito una famiglia e la comunità della val di Non pochi giorni fa non è stata l’unica successa all’ospedale di Cles. 42 anni fa, per la precisione il 14 agosto del 1980, un’altra coppia perse il proprio figlio in circostanze allora definite piuttosto misteriose.

All’epoca il fatto fece scalpore e i giornali ne parlarono per giorni interi. Non fu aperta nessuna indagine perchè «Allora andare contro i medici era un suicidio – ricorda il padre del bimbo – ed anche gli avvocati ti sconsigliavano di non farlo in maniera perentoria e assoluta. Per questo non facemmo nessuna denuncia. Oggi non sarebbe così. Ma in quei momenti vai in confusione, non capisci più nulla».

I ricordi dei genitori di quanto successo all’epoca sono ancora molto ben definiti, «Sono cose che non si scordano mai e che ti lasciano dentro un dolore lacerante» – spiega Mariangela la madre residente a Denno

Anche allora si cercarono di dare delle risposte, perché sembrava che la gravidanza procedesse tranquillamente senza nessuna criticità. A differenza della tragedia successa pochi giorni fa qui si parla di Renzo, un bambino mai nato.

Pesano però sulla morte del piccolo Renzo le parole del patologo Barbarechi che durante l’autopsia alla presenza del padre, Antonio Menegatti, disse: «Sono degli assassini». «Tutt’ora pensando alle sue parole rimando sgomento e sento una sorte di impotenza che mi assale» – spiega Antonio Menegatti.

Rivangare quei momenti non è facile, Mariangela però ci racconta quanto successo in quei terribili 21 giorni. Tutto comincia il 14 di agosto del 1980 quando si rompono le acque. La donna viene ricoverata in ospedale e il parto ormai sembra imminente. «I medici mi hanno detto che non era ancora tempo e mi rimandarono a casa» – ricorda Mariangela che nei giorni successivi quasi ogni giorno veniva visitata da una ostetrica.

«Non solo – racconta la donna – per sicurezza mi avevano portato in ospedale un paio di volte per fare delle visite, ma tutti mi rincuoravano dicendomi che non era ancora arrivata l’ora». Il 14 di settembre qualcosa comincia ad andare storto. Mariangela seduta su una panchina improvvisamente non riesce più ad alzarsi. Viene ricoverata d’urgenza all’ospedale di Cles dove viene organizzato il parto.

Il suo bambino però nasce morto. Anzi, viene appurato che era già morto il 14 di agosto, il giorno del suo primo ricovero. Come fu possibile che i medici dell’ospedale e una ostetrica in 21 giorni non si siano accorti che il bambino era morto? A questa domanda nessuno potrà mai rispondere.

«Nostro figlio è seppellito nel cimitero di Denno, in una tomba senza nome. Allora si faceva così – ricorda il padre – mia ex moglie usciì da quella esperienza distrutta e non si è più ripresa del tutto. Io quando ci penso mi commuovo ancora a distanza di 42 anni».

(La foto è stata pubblicata su espresso desiderio dei genitori di Renzo: per non dimenticare e per rispettare la vita di tutti, anche di coloro che sono prossimi alla nascita)