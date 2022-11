Croz dell’Altissimo, crollo di 20 metri cubi di roccia. Chiuso il sentiero

Pubblicità

Un crollo di roccia ha interessato il sentiero che collega località Pradel al rifugio Croz dell’Altissimo (che comunque era già chiuso), ad una quota di circa 1.350 metri a monte dell’abitato di Molveno.

Il distacco di circa 20 metri cubi di materiale ha interessato la parete alcuni metri sopra al sentiero Sat 340, a poca distanza da una breve galleria.

Fortunatamente nessun escursionista è rimasto coinvolto nel crollo, che si sarebbe verificato verosimilmente tra il tardo pomeriggio di ieri e la mattinata odierna. Il sindaco di Molveno Matteo Sartori ha disposto la chiusura del sentiero (in allegato l’ordinanza), in attesa delle necessarie operazioni di disgaggio e di messa in sicurezza dell’area.