Borgo Valsugana: il team «Sella Bike» chiude una stagione da incorniciare

Si conclude un’altra stagione da incorniciare per il Team Sella Bike. Sono state tante le soddisfazioni per la presidente Ingrid Tezzele tra le gare organizzate egli ottimi risultati dei propri atleti.

Il 2022 ha visto la nascita della “combinata del Sella Bike” competizione che ha racchiuso il consolidato Trofeo Cruccolo, giunto alla nona edizione, e la prima Pine Bike Cross Country disputatasi a Montagnaga di Pinè grazie alla collaborazione della la Pro loco di Montagnaga e una comunità che ha accolto questo nuovo evento con grande entusiasmo.

L’ associazione di Borgo Valsugana ha collaborato anche per l’organizzazione della prima edizione “Costalta Experience – 6 ore” riservata sempre alle “ruote grasse”.

Grandi impegni organizzativi pertanto per il Team che grazie ad una collaudata squadra di volontari affiatati che da anni reincarnando in pieno il grande senso di volontariato, da sempre si contraddistingue in Trentino.

A tutto questo non è mancata la partecipazione alle manifestazioni agonistiche sparse su tutto il territorio nazionale, tanto per citarne alcune: South Garda Bike, Nosellari Bike, Garda Bike, Val di Non Bike, Mythos Primiero Dolomiti Marathon, Legnago Bike, Monaco – Ferrara, Umbira Trail e tante altre.

Manifestazioni in cui si sono contraddistinti Marianna Bernardi, Riccardo Lucianer, Daniele Mattevi, Marzia Lucianer, Riccardo e Massimiliano Giovanazzi, Marco Trisotto, Marco Fornari e Denis Pedron.

Nella bacheca del sodalizio sono arrivate anche due maglie di Campione Provinciale ACSI con Marzia Lucianer e Roberto Azzolini grazie alla vittoria nelle rispettive categorie alla San Giovanni Bike.

La Famiglia Team Sella Bike nel tradizionale ritrovo di fine stagione ha voluto ringraziare tutti gli atleti, sponsor e membri del direttivo che rendono possibile tutto questo anno dopo anno.

Il 2023 è alle porte e si sta già lavorando per un’altra entusiasmante stagione con lo spirito di aggregazione di sempre.

