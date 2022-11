Si stacca la sponda del rimorchio e viene travolto dal carico di legna, grave un 54 enne

Pubblicità

Il brutto incidente ha visto protagonista sfortunato un uomo di 54 anni ed è accaduto nella mattinata di oggi, sabato 19 novembre, nel centro abitato a Madonna di Campiglio.

L’uomo stava eseguendo alcuni lavori nelle vicinanze della propria abitazione, ed era a bordo del proprio trattorino che stava trainando con il rimorchio un carico di assi di legna.

Per cause in corso di accertamento qualcosa deve essere andato storto e la sponda del rimorchio ha improvvisamente ceduto liberando tutto il carico che ha travolto in pieno l’uomo.

Dopo l’allarme lanciato da alcuni familiari l’uomo è stato soccorso da un’ambulanza dei sanitari giunta sul posto. Vista l’importante dinamica dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso atterrato nella piazzola poco distante.

Sul posto per supportare il personale sanitario sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Madonna di Campiglio e per ricostruire la dinamica sono intervenuti i carabinieri della località turistica.

Dopo essere stato stabilizzato il 54 enne è stato trasportato in codice rosso al Santa Chiara per le cure del caso. Dalle informazioni giunte dai medici del nosocomio trentino avrebbe riportato dei politraumi giudicati gravi.

