San Michele all’Adige dice no alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, venerdì prossimo, 25 novembre 2022 a partire dalle 20, nella sala polifunzionale del municipio di San Michele all’Adige andranno in scena due importanti appuntamenti.

Si comincia con “Codice rosso – Il ruolo del Pubblico Ministero e delle istituzioni nei casi di violenza di genere”, che vedrà l’intervento della dottoressa Anna Maria Llupi, psicologa, sociologa, specialista in criminologia clinica ctu e perito del settore penale del tribunale di Trento.

L’evento è realizzato con la collaborazione del comandante della stazione dei Carabinieri di San Michele all’Adige.

Seguirà la presentazione del libro “Pistole cariche”, scritto dalla “sanmichelota” Caterina Grisanzio, nata e vissuta a San Michele fino all’età di 6 anni, laureata in Scienze della Comunicazione e in Scienze Politiche, counsellor e coach che siede nel consiglio direttivo di Unione donne in Italia di Genova.

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di San Michele all’Adige in collaborazione con il Punto d’Ascolto.

