Rimorchio ribaltato, ieri giornata di «passione» sulla Statale 47

Nessun ferito, ma blocco totale della circolazione, tanto lavoro per i vigili del fuoco e ore di “passione” per gli automobilisti che transitavano sulla statale 47.

È questo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina alle 5.00 sulla Stalale della Valsugana in direzione Pergine, al km 123 all’altezza della Cava Corona tra l’uscita della galleria dei Crozi e la Mochena.

Il ribaltamento di un semirimorchio, che trasportava cippato, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco Civezzano impegnati a lungo nelle operazioni di messa in sicurezza, gestione della viabilità ed infine – assieme al corpo permanente, giunto con l’autogru – di raddrizzamento del semirimorchio. Sul posto anche il nucleo radiomobile di Trento e il servizio gestione strade della Provincia.

La circolazione è rimasta bloccata fino alle 10.00 con code in direzione Padova che si sono protratte anche nel pomeriggio fino oltre le 17.00.

La paralisi del traffico è ricaduta anche sulla tangenziale di Trento fino a Campotrentino in direzione nord e lungo la provinciale dell’interporto, intasata dai mezzi fermi in attesa che il traffico verso il viadotto di Canova e la galleria di Martignano si muovesse. Il camion, che trasportava cippato, era partito dalle Giudicarie e doveva scaricare il materiale in provincia di Belluno.

