Preso il serial killer delle prostitute, era il guardaspalle del boss mafioso Michele Senese

Pare quasi sicuro che il killer delle prostitute sia Giandavide De Pau.

Il sospettato è sotto interrogatorio negli uffici della Questura di Roma. Si tratta di un 51enne italiano già noto alle forze dell’ordine per fatti di droga ed ex autista del boss Michele Senese. De Pau è stato rintracciato all’alba a Primavalle, e non in un bed&breakfast vicino alla stazione Termini, come emerso in un primo momento.

E’ stata la sorella ad avvertire la polizia allarmata da una telefonata dell’uomo. “Ho vagato per giorni senza mangiare e dormire, ero stravolto” ha raccontato il pregiudicato agli inquirenti che lo interrogano da ore.