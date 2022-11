“Premi allo Studio”: a 284 studenti l’importante riconoscimento della Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo

Pubblicità

Ben 284 studenti premiati, per un totale di 89.400 euro di riconoscimenti erogati.

Sono numeri incredibili quelli dell’edizione 2022 dei “Premi allo Studio”, iniziativa che la Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo porta avanti con successo da 25 anni.

L’auditorium del polo scolastico di Cles era pieno in ogni ordine di posto ieri sera, venerdì 18 novembre, per il ritorno in presenza della consegna di questi importanti premi che la Cassa Rurale ogni anno conferisce ai giovani meritevoli.

L’incontro, che ha visto i vertici della Cassa Rurale, in particolare il presidente Silvio Mucchi e il direttore Massimo Pinamonti, congratularsi con i tantissimi giovani che hanno ricevuto il riconoscimento, è stato impreziosito dalla presenza di Maurizio Fauri, professore dell’Università degli Studi di Trento, il quale ha affrontato in un piacevole dibattito delle tematiche attuali inerenti clima, energia e ambiente.

DI SEGUITO L’ELENCO DEI PREMIATI

DIPLOMA TERZA MEDIA

Gaia Anzelini; Diego Basteri; Valentina Battan; Ilaria Battan; Eva Battocletti; Chiara Branz; Ivan Busetti; Giulio Corradini; Martina Dallago; Benedetta Debiasi; Samuele Delfino; Chiara Demichei; Sara Deromedi; Antonietta Dezi; Francesca Dolzani; Sara Fellin; Michelle Flaim; Elisa Flor; Chiara Gabardi; Noemi Gasperetti; Matilde Inama; Martina Lorandini; Azzurra Lucchi; Sofia Maglio; Gabriel Magnani; Vera Maines; Giada Malench; Beatrice Mascotti; Giacomo Menapace; Sebastiano Micheli; Stefano Miorelli; Anna Pancheri; Nicola Pancheri; Arianna Paoli; Elisa Perazzolli; Lorenzo Pilloni; Alessandro Pistoia; Emily Poli; Anna Profaizer; Isabella Rizzi; Caterina Rosati; Katia Sicher; Luca Tolotti; Enea Valentini; Alessandra Vit; Luca Zadra; Sofia Zadra; Stefano Zanella; Nadia Zucal.

DIPLOMA SCUOLA PROFESSIONALE

Alessia Bonadiman; Giorgia Bonadiman; Andrea Dallatina; Michela Dallatina; Cristina Daprai; Marco Odorizzi; Luca Paternoster; Christian Prencipe; Sofia Tait.

DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE

Leonardo Agostini; Fulvio Aloisi; Davide Beatrici; Nadine Bellio; Massimiliano Bergamo; Chiara Biasi; Nicole Cappelletti; Giada Chini; Ilaria Cirolini; Damiano Cova; Martina Dallago; Giorgia De Concini; Daiana De Luca; Marua El Koura; Giulia Faccenda; Federico Ferrari; Michael Filippi; Clelia Fondriest; Michela Galeaz; Daniele Gasperetti; Oriele Gasperetti; Angelica Gentilini; Tiziano Iachelini; Martina Iddau; Nicolò Inama; Giulia Keller; Matteo Leonardi; Nicola Lorandini; Simone Malfatti; Elisa Manzotti; Matteo Marchio; Gabriele Marcolla; Sara Marinelli; Mattia Marini; Rossella Menapace; Teresa Menapace; Nicole Misseroni; Stefano Nardin; Samuele Noldin; Luca Odorizzi; Stefania Odorizzi; Tommaso Odorizzi; Alessio Paolazzi; Davide Paolazzi; Mariaelena Paolazzi; Donatella Paternoster; Rachele Pellegrini; Alessio Pezzi; Margareth Maria Sole Pezzi; Martino Pezzi; Davide Pichler; Giulia Prantil; Valentina Purin; Marvi Rizzi; Leonardo Roncador; Lorena Sartori; Sofia Simoni; Thomas Stafler; Lisa Stringari; Samuele Tavonatti; Eleonora Tita; Giorgia Tonetti; Emiliano Valentini; Federica Zadra; Costanza Zambonato; Aurora Zandron; Marco Zanolini; Irene Zanoni; Alessia Zanotti; Elena Zappini; Thomas Zattoni; Anna Zenoniani; Eleonora Zenoniani.

DIPLOMA LAUREA TRIENNALE

Valentina Agosti; Luca Beber; Marilena Boller; Sofia Bonvicin; Chiara Borghesi; Nicole Branz; Silvia Buratto; Alessandra Chini; Kristel Chini; Marta Corazzolla; Chiara Cova; Verdiana Crociani; Paolo De Concini; Gessica De Oliva; Giulia Erlicher; Daniela Fellin; Riccardo Ferrarolli; Martina Franzoi; Matilde Fuganti; Alessia Gabardi; Michela Gasperetti; Gloria Graiff; Greta Inama; Veronica Lona; Chiara Loner; Noemi Marchioro; Michele Mascotti; Stefania Mazzalai; Matteo Michelon; Gloria Moser; Davide Odorizzi; Vittoria Ossanna; Chiara Pancheri; Alessandra Pangrazzi; Giacomo Pedrotti; Veronica Poda; Marco Preti; Alessandro Rizzardi; Sara Rizzardi; Fabrizio Sandri; Andrea Sevegnani; Martina Sicher; Chiara Tait; Maria Valentini; Odino Valentini; Sara Valentini; Lisa Zancanella; Andrea Zenoniani; Anna Zucal.

DIPLOMA LAUREA MAGISTRALE

Monica Andreis; Valentina Arnoldi; Andrea Benatti; Adriano Bergamo; Alessia Berlanda; Claudio Bettin; Elisa Biada; Giordano Bruni; Giordana Callovi; Manuela Cammelli; Agnese Chilovi; Nicholas Chini; Giulia Concini; Giordano Corradini; Ambra Cristilli; Remo Cristoforetti; Ingrid Dalpiaz; Massimiliano Datres; Luana Erlicher; Vanessa Erlicher; Camilla Fabbro; Giulia Fasoli; Cesare Fedrizzi; Giulia Fedrizzi; Martina Fedrizzi; Selestina Leli; Giulia Maglio; Nicole Malench; Maddalena Marcolla; Monica Mittestainer; Giada Odorizzi; Silvia Odorizzi; Caterina Ossanna; Petra Pancheri; Michael Peder; Valentino Pedrotti; Elisa Pichler; Caterina Pinamonti; Mattia Pinamonti; Andrea Preti; Diego Rampanelli; Gabriele Ramus; Francesca Ruzzon; Morena Sacco Comis; Martina Sandri; Magdalena Sicher; Chiara Smadelli; Samuele Tait; Marianna Tanel; Anna Tolotti; Marco Tomazzolli; Francesca Valentini; Matteo Weber; Elena Zadra; Chiara Zanolini; Giulia Zanon; Maddalena Zanotelli.

VIAGGIO ALL’ESTERO

SUPERIORI

Giorgio Aloisi; Filippo Belfanti; Chiara Borghesi; Marco Bott; Lucia Brida; Eleonora Chini; Camilla Corradini; Christopher Dal Ri; Francesca Dalla Torre; Ursula Deromedis; Silvia Donati; Gabriele Emer; Ilaria Graiff; Francesca Inama; Claudio Lucchi; Daniela Lucchi; Perla Margoni; Giorgio Menapace; Leonardo Menapace; Davide Tait; Gianluca Turrini; Aurora Vicenzi; Simonetta Vielmetti; Giovanni Wegher; Andrea Zappini; Giulia Zendron.

SUPERIORI 4° ANNO ESTERO

Elisa De Poda; Isabella Depeder; Elisa Endrizzi; Maria Chiara Menapace; Maria Menapace; Anna Pancheri; Walter Quaresima; Marianna Stancher; Jacqueline Zacchino.

UNIVERSITÀ

Davide Corradini; Anna De Marco; Lorenzo Emer; Sofia Ghezzi; Marta Inama; Pietro Malfatti; Nicola Micheli; Claudia Negri; Silvia Piffer; Gabriele Purin; Samuel Tabarelli; Ilaria Tolotti.