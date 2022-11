Mori, aggiudicati i lavori per il sottopasso alla statale

Pubblicità

Pubblicità



Si sono concluse le operazioni di gara per la realizzazione di un sottopasso alla variante di Mori ovest (S.S.240), in prossimità dello svincolo per l’abitato, all’uscita settentrionale della galleria per ripristinare la vecchia viabilità.

L’opera è stata aggiudicata alla ditta Ict srl di Trento per un importo di 1.288.978,58 euro complessivo degli oneri per la sicurezza, con un ribasso del 9,628% rispetto alla base d’appalto di 1.418.467,51 euro.

Una notizia accolta con soddisfazione dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti: “L’aggiudicazione dell’appalto è un segnale positivo, in un periodo complesso a causa dell’incremento dei prezzi dei materiali.

Pubblicità Pubblicità

Questa Amministrazione è intervenuta da tempo per scongiurare un impatto negativo della crisi sulla realizzazione delle opere pubbliche: i maggiori stanziamenti di risorse assicureranno gli investimenti necessari al miglioramento della mobilità e allo sviluppo del Trentino”. I lavori potranno iniziare nella primavera 2023.

L’opera si rende necessaria in seguito alla nuova variante di Mori, che impedisce il collegamento con i fondi agricoli costringendo i fruitori ad eseguire lunghi percorsi alternativi per arrivare a destinazione.

Per garantire il ripristino del collegamento tra la zona denominata “Costa” e quella di “Mori Vecchia” con quella denominata “Vinchel”, il progetto prevede la realizzazione di un sottopasso alla Ss 240 di Loppio e Val di Ledro. Per farlo, sarà necessario deviare in maniera provvisoria il traffico della statale immediatamente a nord del tratto utilizzato attualmente, per permettere le operazioni di scavo e di getto del nuovo sottopasso.

Pubblicità Pubblicità