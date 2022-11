La Francia nega l’ingresso a 123 dei 234 migranti della Ocean Viking. Spariti 26 minori

La Francia rispetto all’Italia nelle decisioni è molto veloce. Tant’è che alla fine per 123 dei 234 migranti sbarcati a Tolone sulla Ocean Viking è scattato il “rifiuto di ingresso”.

Quindi niente ricorsi, spese di avvocati compiacenti delle coop rosse e via dicendo. Si sono invece già dileguati 26 minori – sbarcati sempre dalla nave di Sos Mediterranee – che erano ospitati in un centro d’accoglienza nel sud del Paese.

L’arrivo della Ocean Viking nel porto della Francia continua comune a fare salire la tensione tra Roma e Parigi. La capogruppo del Rassemblement National, Marine Le Pen, attacca: “Il nostro governo è umiliato dalla fuga di 26 ‘minori’, tutto è fuori controllo”.

Le fa eco il leader di Reconquete, l’altro partito di destra, Eric Zemmour, indirizzando ironicamente i complimenti al ministro dell’Interno, Gerald Darmanin: “234 migranti, 26 ‘minori’ sono fuggiti, 123 clandestini rilasciati. Totale: 149 sono già dileguati nella natura in una settimana, ovvero il 64%”.

Dopo lo sbarco a Tolone i 234 sono stati condotti in un villaggio vacanze nel dipartimento di Var, nel sud della Francia, trasformato in “centro d’attesa” extraterritoriale da cui, almeno in teoria, non sarebbero potuti uscire.

I 189 adulti sono stati tutti interrogati dall’Ufficio per la protezione dei rifugiati (Ofpra), che ha rifiutato l’accesso sul territorio francese a 123. Le persone ammesse sono invece 66.

Nel frattempo, però, sembra che solo in 12 siano rimasti all’Interno del Centro. E Parigi fa la voce grossa con l’Italia, pur assicurando che la collaborazione tra i due Paesi non si fermerà. “Ma le persone sbarcate a Tolone saranno detratte dal numero che accogliamo quest’anno per la solidarietà con l’Italia“, annunciano dall’Eliseo.

La questione migranti rimane attuale in Italia ed è stata esaminata anche nella riunione di ieri pomeriggio alla Camera presieduta da Meloni.

Mantovano e Belloni hanno messo sul tavolo anche le informazioni degli 007 sulla difficile situazione dei Paesi di partenza dei flussi, Libia in primis, ma anche Tunisia ed Egitto. C’è quindi da definire la posizione da portare sui tavoli europei approfittando del fatto che il clamore sul tema di queste settimane è servito a farlo inserire all’ordine del giorno e la Commissione sta lavorando ad un Piano d’azione in materia che potrebbe vedere la luce a giorni. “L’Italia – secondo Piantedosi – ha fatto tornare la giusta attenzione degli organismi d’Europa. Il sogno migratorio dei giovani dall’Africa deve essere gestito da noi e dai Paesi da cui provengono, non dai trafficanti”.

Se ne parlerà nella riunione del Consiglio straordinario del 25 a Bruxelles ed il dibattito, fa sapere la presidenza ceca dell’Unione, “non sarà limitato a una sola nave ma sulla migrazione in senso largo, quella che si sviluppa attraverso varie rotte come i Balcani e i Paesi dell’Europa orientale potrebbero sottolineare la minaccia di una nuova enorme ondata di migrazione dall’Ucraina”.