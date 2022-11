La Comunità della Val di Non premia le tesi di laurea riguardanti la valle

Pubblicità

La Comunità della Val di Non, al fine di favorire lo studio del territorio anaune e creare una banca dati delle ricerche svolte, assegnerà un premio alle tesi conclusive dei corsi di Laurea magistrale (o magistrale a ciclo unico) aventi ad oggetto la Val di Non nei suoi vari aspetti (storia, arte, cultura, scienza, economia, ambiente, personalità, ecc…) e discusse dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Ad annunciarlo nel corso della Conferenza dei Sindaci è stato l’assessore al diritto allo studio, attività culturali e turismo Andrea Biasi.

«Il premio – spiega Biasi – è un messaggio che vogliamo mandare a tutti gli studenti per incentivare gli studi sulla nostra valle. Infatti, per ottenerlo, la parte sperimentale o applicativa inerente al territorio noneso dovrà essere almeno pari al 30%. Il riconoscimento ammonterà a 400 euro lordi per ciascun elaborato. I premi verranno assegnati sulla base di una richiesta formulata su apposito modulo, presentata agli uffici della Comunità di Valle, esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: [email protected]. La pubblicazione e la comunicazione degli avvisi sarà reperibile sul sito della Comunità a partire dalla fine della prossima settimana».

Soddisfatta la presidente Michela Noletti. «L’obiettivo che vogliamo raggiungere – commenta Noletti – è quello di incentivare i giovani a proporre studi sulla Val di Non. Inoltre, vogliamo promuovere l’approccio a ricerca e innovazione come leve fondamentali per lo sviluppo del territorio».

