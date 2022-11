Iva azzerata su pane, pasta e latte. Pensioni verso “quota 103”

Pubblicità

Il governo di Giorgia Meloni pensa ad una riduzione o azzeramento per un anno dell’Iva su pane, pasta e latte e Iva ridotta al 5% sui prodotti per l’infanzia e l’igiene intima femminile, cioè gli assorbenti.

Sono alcune delle delle misure che potrebbero entrare in manovra, secondo quanto emerso dal vertice tra Meloni e i capigruppo di maggioranza. Per le pensioni in manovra si va verso ‘quota 103’ (62 anni d’età e 41 di contributi). Ci sarebbe anche la proroga dell’Ape sociale e di Opzione donna. Lo fanno sapere fonti della maggioranza dopo il vertice di governo sulla manovra.

Il tetto per l’aliquota unica applicata ad autonomi e partite Iva salirà invece dagli attuali 65mila e 85mila euro. Previsto anche un miliado di euro a sostegno delle famiglie. Il governo sta inoltre pensando ad una tassa sulle consegne a domicilio per favorire il commercio di prossimità.

La Manovra potrebbe intervenire anche sui meccanismi dell’assegno unico. Tra le ipotesi figura anche un raddoppio da 100 a 200 euro della maggiorazione forfettaria del contributo universale per i nuclei familiari con quattro o più figli e 100 euro in più per i nuclei familiari con figli gemelli, fino al compimento del terzo anno di età. La maggiorazione verrebbe introdotta a partire dal 2023.

Cartelle sotto mille euro: stralcio o importo ridotto – Stralcio completo delle cartelle sotto i mille euro o un pagamento ridotto senza sanzioni. Sarebbe questo l’orientamento. Durante la riunione della maggioranza si sarebbe evidenziata l’intenzione di un gesto “molto generoso” su questo fronte, anche perché, viene spiegato, sarebbe molto più costoso riscuoterle. Per le cartelle sopra i mille la strada individuata sarebbe invece quella di una riduzione delle sanzioni e interessi al 5% e una rateizzazione in cinque anni.

Si allontana però l’ipotesi di un scudo fiscale per il rientro dei capitali dall’estero. Il confronto sulla Manovra, infatti, avrebbe fatto emergere il nodo per il rientro dei capitali all’estero: misura che va verso lo stop e su cui si sarebbe profilata l’intenzione di avviare in un secondo momento una riflessione sugli strumenti per far emergere i capitali non dichiarati.

