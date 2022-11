Appuntamento con il buongusto: il 25 novembre  Zanella Arredamenti apre le porte ad un evento indimenticabile

Sarà un pomeriggio speciale, dedicato interamente al buongusto: dai sapori all’arredamento, dall’arte fino alla musica, ogni senso verrà elegantemente appagato e coinvolto in quella che si prospetta essere un’esperienza irripetibile.

Il 25 novembre a partire dalle ore 16.00, Zanella Arredamenti aprirà le porte alla scoperta di antiche tradizioni, profumi, sapori e oggetti di antiquariato presso il proprio negozio di Trento, in via Rosmini 78, una esposizione su una superficie di oltre 600 mq. che conta oltre 1000 articoli esclusivi.

Un viaggio organizzato, un evento unico nel suo genere, che punta ad unire due mondi complementari come quelli dell’arte e del vino, due attività familiari con tanta storia da raccontare e da scoprire.

Infatti, dal 1963 la ditta Zanella si distingue per la qualità e per la eccezionale varietà di articoli per l’arredamento della casa, una attività che negli anni ha saputo migliorare e aggiornare. Lampadari, lampade, specchi, dipinti di varie epoche, mobili d’epoca e modernariato, il tutto selezionato con passione e competenza da persone che hanno scelto di intraprendere questa strada con passione e competenza.

La storia di questa azienda è come un lungo cammino, caratterizzato dalla passione e dal talento che, grazie alla capacità di adattarsi alle diverse epoche ma senza cadere nella facile trappola della moda, è riuscita a distinguersi con successo allargando sia le sue attività che la sua offerta.

Durante questo appuntamento, Zanella Arredamenti completa, valorizza e impreziosisce l’atmosfera storica del negozio, ospitando la cantina Donati che dal 1863 produce vini d’eccellenza accompagnando il tutto con musica di arpa e violino. Un opportunità di degustare un assortimento composto da diversi vini di pregio.

Sarà anche un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati: verrà presentata anche un’ampia varietà di sconti eccezionali su tutti gli articoli. Occasioni uniche e valide solo per la durata dell’evento.