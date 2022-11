UniTrento – Le citazioni scientifiche mettono in luce l’Ateneo

Pubblicità

Due classifiche internazionali Highly Cited Researchers, uscite in queste settimane, confermano la qualità della ricerca svolta all’Università di Trento con la presenza complessiva di 62 docenti tra gli scienziati e le scienziate più influenti al mondo nelle aree valutate.

In allegato il comunicato stampa con la lista completa di 60 docenti UniTrento nella classifica elaborata dalla Stanford University che si aggiungono ai nomi UniTrento nella classifica Clarivate Analytics.

La qualità di hotel, film e libri si coglie spesso dalle recensioni. Quella delle università soprattutto dalle citazioni.

Le citazioni rivelano, infatti, la considerazione che la comunità scientifica internazionale ha di studiosi e studiose dell’ateneo. Quanto più una persona è ritenuta punto di riferimento per le ricerche in una disciplina, tanto più le sue pubblicazioni vengono citate.

E tutto ciò contribuisce a dare visibilità all’università di afferenza. In queste settimane l’Università di Trento si è vista confermare la sua reputazione da due classifiche internazionali elaborate sulla base delle citazioni (Highly Cited Researchers 2022) nelle aree scientifiche oggetto di valutazione.

Classifica Clarivate Analytics

Nella classifica di Clarivate Analytics, resa nota il 15 novembre, l’Ateneo di Trento è rappresentato da Nicola Segata per la categoria Biology and Biochemistry e da Francesco Asnicar, Lorenzo Bruzzone e Francesca Demichelis per la categoria Cross-Field. Segata, Asnicar e Demichelis afferiscono al Dipartimento di Biologia cellulare, computazionale e integrata, mentre Bruzzone è del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione.

L’obiettivo di Clarivate Analitics è indicare le persone che hanno dimostrato un’influenza significativa e ampia per aver avuto molte citazioni dei loro numerosi articoli nell’ultimo decennio per uno o più campi. Della popolazione mondiale di scienziati/e, l’elenco di Highly Cited Researchers contiene 6.938 nomi di cui 104 sono in Italia.

Clarivate Analytics è una società di analisi dati, in particolare relativi alla ricerca scientifica e accademica, ai brevetti e alla proprietà intellettuale. Tra i servizi che offre c’è Web of Science, strumento per l’indicizzazione di citazioni scientifiche, che fornisce l’accesso a più database della ricerca interdisciplinare e consente l’esplorazione di una disciplina e dei suoi settori. La sua lista di Highly Cited Researchers 2022 riguarda ricercatori e ricercatrici che compaiono nell’1% dei più citati e delle più citate del loro campo in Web of Science.

Classifica Stanford University

UniTrento, poco tempo prima, aveva ricevuto la notizia di essere presente con 60 docenti anche nella classifica Highly Cited Researchers stilata dall’Università di Stanford. In questo caso, la lista contiene i primi e le prime 195.605 ricercatori e ricercatrici a livello mondiale per numero di citazioni.

Per UniTrento, Sandro Stringari (emerito del Dipartimento di Fisica) è il più in alto nella classifica assoluta in posizione 9.150, mentre il risultato più lusinghiero rispetto all’area disciplinare di riferimento spetta a Lorenzo Bruzzone che è al 34° posto al mondo per Geological & Geomatics Engineering.

I dipartimenti più rappresentati sono quelli di Ingegneria industriale (17 docenti), di Ingegneria civile, ambientale e meccanica (14), di Ingegneria e Scienza dell’Informazione (12). Seguono poi il dipartimento di Fisica (6), il Centro Mente/Cervello (5) e di Biologia cellulare, computazione e integrata (3), di Sociologia e Ricerca sociale (2) e di Matematica (1). Le discipline più coperte sono: Information & Communication Technologies (19), Enabling & Strategic Technologies (16), Engineering (9), Physics & Astronomy (7), Psychology & Cognitive Sciences (4), Mathematics & Statistics (3) e Applied Physics (2).

La graduatoria è stata elaborata da un team di analisi della Stanford University, coordinato da John Ioannidis, su dati bibliometrici estratti dal database Elsevier\Scopus relativi a 22 settori scientifici e 176 sottosettori.

Nella pagina successiva l’elenco completo di docenti UniTrento nella classifica Highly Cited Researchers.

