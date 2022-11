Oggi la Giunta provinciale a Massimeno

Pubblicità

Oggi il tradizionale incontro del venerdì della Giunta provinciale si è tenuto a Massimeno, il comune più piccolo del Trentino, 138 abitanti alla data odierna.

Ad accogliere il presidente Maurizio Fugatti e gli assessori provinciali c’era tutta la comunità guidata dal sindaco Norman Masé: il parroco don Flavio, i rappresentanti della Pro Loco e delle forze dell’ordine, i custodi forestali, i Vigili del Fuoco, i volontari dell’Associazione servizio trasporto infermi di Pinzolo – Alto Rendena e anche altri amministratori dei comuni limitrofi, Giustino, Pinzolo e Carisolo.

“Grazie per la vostra vicinanza– sono state le parole del primo cittadino nel rivolgersi all’esecutivo provinciale – e per la sensibilità che dimostrate anche verso i comuni più piccoli e le realtà rurali come la nostra”.

Il presidente Fugatti ha quindi espresso parole di apprezzamento per l’accoglienza, che dimostra “la vivacità e vitalità della comunità locale“, ribadendo come la presenza sul territorio della Giunta provinciale permetta di “approfondire la conoscenza dei territori e delle loro problematiche e necessità”.

Un breve saluto, anche a nome degli altri assessori provinciali della zona Mario Tonina e Mattia Gottardi, è stato portato dall’assessore Roberto Failoni: “E’ bello vedere qui tutte le componenti sociali, è una dimostrazione della vostra passione, volontà e anche orgoglio”.

