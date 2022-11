Monte Baldo: «Da parcheggio di assestamento a parcheggio a pagamento!»

Fratelli d’Italia in una nota esprime disappunto in merito alla notizia apparsa ieri sulla stampa e relativa alla trasformazione nei prossimi giorni del parcheggio cittadino “Monte Baldo”, da parcheggio di attestamento a parcheggio a pagamento. Ricordiamo che da lunedì 21 e fino a venerdì 25 novembre, all’interno del parcheggio Monte Baldo saranno vietate la sosta e la fermata.

Alla riapertura, seppur simbolica, la tariffa sarà di 1 euro, prevista dalle 6.00 del mattino alle 24.00, a fronte dei 50 centesimi all’ora nella restante fascia oraria.

Questo andrà sensibilmente a penalizzare lavoratori e studenti che abitualmente parcheggiano nell’area senza pagare. Fratelli d’Italia quantifica un esborso economico aggiuntivo di circa 300 euro all’anno, «una follia in questo periodo!» – dichiarano i 3 consiglieri comunali di Giorgia Meloni

«Non solo tale provvedimento contrasta con la reale natura del parcheggio – aggiungono ancora – ma si rivela un’autentica contraddizione di quanto finora sostenuto da questa Amministrazione Comunale, da sempre promotrice dei parcheggi di attestamento gratuiti».

Secondo il portavoce Daniele Demattè «se l’obbiettivo era quello di scoraggiare i cittadini che utilizzano il “Monte Baldo” come parcheggio pertinenziale, si poteva tranquillamente lasciare la gratuità dalle 6.00 del mattino alle 22.00 per lavoratori e studenti, imponendo il pagamento del ticket nella fascia notturna!»

Demattè poi evidenzia che la scelta di molti cittadini di utilizzare il parcheggio come pertinenziale, risulta anche dettata dalla scarsità di posti disponibili a seguito della cancellazione di moltissimi stalli sul territorio comunale nell’ultimo periodo. «Auspichiamo in un ripensamento da parte del Sindaco e della Giunta – conclude la nota di Fratelli d’Italia – in questo momento non si possono mettere in ulteriore difficoltà i nostri concittadini!»

