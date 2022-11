Incidente sul lavoro in Val Rendena: cade da un ponteggio, grave un operaio 39 enne

Pubblicità

Ancora un incidente sul lavoro in Trentino: il fatto è accaduto questa mattina – venerdì 18 novembre – in val Rendena per la precisione in un cantiere edile a Massimeno.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un operaio di 39 anni avrebbe perso l’equilibro mentre si trovava su di un ponteggio e sarebbe caduto a terra.

Immediato l’allarme lanciato dai colleghi: sul posto è giunta un’ambulanza dei sanitari del 118 e – vista la grave dinamica – è stato attivato anche l’elisoccorso che è atterrato poco distante.

In supporto ai sanitari sono arrivare sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Giustino-Massimeno.

Il 39 enne – dopo essere stato stabilizzato – è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Secondo quanto riferito dai medici, l’uomo sarebbe in gravi condizioni.

A ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed a raccogliere le testimonianze saranno i carabinieri della stazione di Carisolo e della compagnia di Riva con il personale dell’Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Uopsal).

