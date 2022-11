Ala: il Natale nei palazzi barocchi, eleganza e famiglie protagonisti

Pubblicità

Pubblicità



Il 26 e 27 novembre, il 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18 e 24 dicembre si potrà vivere l’esperienza del Natale nei palazzi barocchi nell’elegante città di velluto.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Coordinamento teatrale trentino; Riccardo Ricci è il direttore artistico. I prestigiosi palazzi apriranno ai visitatori le sale e gli androni, accogliendo opere di artisti e manufatti di artigiani che si alterneranno ogni weekend. Gli espositori saranno circa 60 e saranno a rotazione: un motivo in più per ritornare ad Ala alla ricerca di nuove opportunità di proposte regalo.

Ogni giorno i visitatori troveranno spettacoli itineranti, concerti, mostre e le imperdibili visite al centro storico alla luce delle lanterne curate dai Vellutai in costume del ‘700. Eccezionale l’offerta per famiglie e bambini, i protagonisti del Natale: potranno partecipare a numerosi intrattenimenti, laboratori e giochi all’interno dei palazzi.

Pubblicità Pubblicità

“Siamo partiti sette anni fa con un prodotto nuovo e diverso – ha detto il sindaco Claudio Soini – non ci siamo mai fermati, adattandoci alle norme Covid, e quest’anno torniamo con un programma completo e nuovo. Abbiamo portato sinora migliaia di visitatori ad Ala e abbiamo aumentato la sua visibilità.

Abbiamo deciso di confermare anche le luminarie, ma in modo consapevole: saranno tutte a led e limitate nell’orario, dalle 17 alle 22.30”. “Il Natale qui è festa della comunità – ha aggiunto la presidente del Coordinamento teatrale Loreta Failoni – cultura e desiderio di bellezza aumentano la visibilità di un luogo e danno una forte mano all’economia”.

“I bambini saranno protagonisti – ha spiegato il direttore artistico Riccardo Ricci – avremo 38 eventi, laboratori in tutte le 11 giornate, spettacoli itineranti, concerti e una ricca proposta gastronomica”.

Pubblicità Pubblicità



Tra le novità il ruolo centrale di palazzo Scherer che sarà dedicato alle mostre e alle degustazioni dei prodotti enogastronomici del territorio, con i prestigiosi vini delle cantine alensi proposti dall’associazione Euposia.

Altra novità di quest’anno sarà il bus navetta che collegherà Ala con Avio, per raggiungere comodamente le due manifestazioni natalizie, grazie alla collaborazione tra il Comune di Ala e il castello, e al prezioso contributo della Cassa Rurale Vallagarina.

Il Natale nei palazzi barocchi di Ala continua perciò a crescere. La formula si è rafforzata e caratterizza sempre di più l’evento. Ad Ala il mercatino è infatti solo parte della proposta, con gli espositori distribuiti negli eleganti palazzi Taddei e Pizzini.

Si troveranno artisti di strada, i pony per la gioia dei più piccoli, decorazioni realizzate da cittadini grandi e piccoli e realtà del territorio grazie ad una straordinaria adesione al contest lanciato dal Comune. Da vedere la mostra dei disegni dei bambini (con oltre 200 opere) a palazzo Pizzini, che ospiterà anche l’immancabile “Babbarocco Natale” curato dalla Pro Loco.

Tra le altre novità segnaliamo: la possibilità di un giro in carrozza con il cavallo nel centro storico; la corsa dei Babbi Natali; un’ecogiostra, il teatro ambulante. Per gli appassionati di musica ci sarà un concerto (domenica 11 dicembre alle 19.30 a palazzo Pizzini) dei fratelli Hann, protagonisti del film “Il Boemo”.

Imperdibile il musical “Bentornato Babbo Natale”, venerdì 16 dicembre alle 20.30 al teatro Sartori. Palazzo Scherer ospiterà due incontri, in collaborazione con Apt Rovereto Vallagarina, intitolati “Sorsi di Natale”. Tutto il programma si trova su nataleneipalazzibarocchi.it.

Vasta e differenziata l’offerta gastronomica.

Novità molto elegante a palazzo Taddei: i Vellutai ricreeranno il clima settecentesto con “Il caffè dell’imperatore”. Queste cose rendono il Natale nei palazzi barocchi unico come proposta, e fanno del periodo natalizio ad Ala un momento speciale per la comunità.

La manifestazione avrà ingresso libero, con orario continuato dalle 10,00 alle 19,00, fino alle 20,30 per i prodotti eno-gastronomici. Inaugurazione sabato 26 novembre, alle 16.30 in piazza San Giovanni.

Il Natale si chiuderà il 24 dicembre, con una giornata evento con incontri ed intrattenimenti e gli auguri dell’amministrazione, nella quale non ci saranno gli espositori. Mancherà anche Babbo Natale, quel giorno sarà impegnato a consegnare doni in tutto il mondo.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità