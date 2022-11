Tragedia all’ospedale di Cles: bimbo muore a poche ore dalla nascita

Pubblicità

Perdere il proprio bambino a poche ore dalla nascita è un qualcosa di devastante e drammatico. Questo è quello che è successo ad una coppia lo scorso martedì sera, a poche ore dal parto.

Una tragedia a cui si sta cercando di dare delle risposte, perché dopo una gravidanza ed un parto andati bene, dove non sono apparse criticità di alcun genere, è difficile accettare un simile macigno che cade improvvisamente sulle spalle di una neo-madre e di un neo-padre.

Il bimbo, nato intorno alle 21 senza problemi, è stato poi vittima di complicazioni improvvise.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del pediatria, del rianimatore e del neonatologo arrivato a Cles da Trento (in ambulanza perché l’elicottero non era disponibile).

Secondo il primario di neonatologia e pediatria Massimo Soffiati non è ancora possibile determinare le cause del decesso del piccolo.

L’Azienda Sanitaria – riguardo al decesso del bimbo – ha aperto un’inchiesta interna e verranno raccolti tutti gli elementi necessari per dare una possibile conclusione e delle risposte agli interrogativi che questa triste vicenda ha creato.

Verranno chiaramente fatte approfondite indagini su quanto accaduto, in quanto non c’era stato alcun campanello d’allarme (se ci fosse stata anche la più minima incertezza, il bimbo sarebbe nato a Trento come accade con le gravidanze a rischio).

Restano un dolore impossibile da comprendere e l’impossibilità di dare un senso a quanto accaduto: una vita spezzata all’improvviso ed il dolore impossibile da alleviare ad una coppia che si apprestava ad iniziare un importante capitolo del proprio percorso.