Morto Vigilio Simonetti, il cordoglio dei commercianti di Rovereto

È mancato, all’età di 80 anni, Vigilio Simonetti, imprenditore appassionato e competente, capace di meritarsi stima ed affetto di colleghi e clienti, da sempre associato dell’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina, esempio e guida per intere generazioni di esercenti.

Vigilio non si sottraeva mai al confronto ed era prodigo di consigli e suggerimenti per il tessuto commerciale e la città di Rovereto che amava.

Titolare dello storico Caffé Excelsior di via G. M. della Croce nel cuore di Rovereto fin dal 1974, (45 anni di gestione, un record) insieme all’inseparabile moglie Rosalia, ha tramandato la passione per l’ospitalità di qualità al figlio Fabrizio, attuale gestore e membro del Consiglio Direttivo della nostra Associazione come rappresentante dei Pubblici Esercizi.

Nel suo bar erano presenti da anni delle gigantografie ritraenti angoli suggestivi della città di Rovereto, una sorte di memoria storica della città della Quercia.

Il Presidente Marco Fontanari, insieme alla Giunta Esecutiva, al Consiglio Direttivo ed a tutto il personale dell’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina sono vicini al socio e consigliere Fabrizio e alla mamma Rosalia in questo momento di profondo dolore, certi che il cammino tracciato da Vigilio abbia lasciato una traccia indelebile. Unione Commercio Servizi di Rovereto e Vallagarina.

I funerali avranno luogo venerdì 18 novembre alle ore 9:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina per il cimitero di San Marco.