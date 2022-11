Mori, Moiola dice addio al PATT. Depretto: «Fine dello spettacolino, si chiude il sipario»

Pubblicità

Nel corso del consiglio comunale di mercoledì è arrivata la notizia che il consigliere Cristiano Moiola è fuoriuscito dal Patt e ha aderito al nuovo movimento politico Casaautonomia.eu, nato e promosso dai consiglieri provinciali Dallapiccola e Demagri, anch’essi fuoriusciti dal Patt.

Nel prendere atto del mutato assetto politico cittadino, Paola Depretto e la lega hanno chiesto espressamente al consigliere Moiola quali fossero gli intendimenti per la sua collocazione politica in seno al consiglio comunale.

E qui secondo la Depretto avviene il cortocircuito politico e istituzionale: «il consigliere Moiola nel dichiarare alla stampa di collocarsi nell’alveo del centro sinistra, rimane però seduto tra i banchi dell’opposizione quasi a non voler essere politicamente responsabile delle scelte dell’amministrazione Barozzi che, evidentemente, lo imbarazzano anche alla luce delle frequenti contestazioni mosse, nel corso della legislatura, all’operato della maggioranza moriana targata PD. E, infatti, si è ben guardato dal rispondere alla precisa richiesta di prendere una posizione chiara» – spiega Paola Depretto.

Lo stesso Sindaco, in effetti, nelle dichiarazioni rese alla stampa si è limitato a esultare per la nascita di un altro movimento che si potesse contrapporre all’ascesa del centrodestra, non chiarendo alcunché con riguardo alla situazione in Consiglio.

Ma a far gettare le maschere in questo teatrino pare sia bastata la prima votazione: in occasione del bilancio consolidato i due vecchi nemici magicamente ritrovano tutte le sintonie e i Consiglieri Moiola e Bianchi (eletto addirittura con il centrodestra), votano in linea con la maggioranza, mentre le opposizioni si sono astenute.

«Finito lo spettacolino si può chiudere il sipario – concludono l’esponente di Fratelli d’Italia e della Lega – aspettiamo almeno dal Sindaco chiarezza sui ruoli per il prossimo spettacolo».

