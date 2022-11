“Lo sapevi che…”: a Tuenno due serate sul soccorso pediatrico e sull’essere buoni genitori

Pubblicità

Pubblicità



Due serate, in programma venerdì 18 e 25 novembre alle 20 al teatro parrocchiale di Tuenno, per approfondire temi riguardanti il soccorso pediatrico e il rapporto con i propri figli.

“Lo sapevi che…” è il titolo del nuovo progetto ideato e organizzato dall’assessorato alla sicurezza del Comune di Ville d’Anaunia guidato da Giuliano Ghezzi in collaborazione con la Croce Bianca di Tuenno e con il coinvolgimento di professionisti sanitari.

Il primo appuntamento, intitolato “Dalla teoria alla pratica – Disostruzione delle vie aeree in età pediatrica”, si terrà domani sera, venerdì 18 novembre, e vedrà gli interventi della pediatra Roberta Pasquini e di due infermieri, una delle cure domiciliari sul territorio e uno del 118.

Pubblicità Pubblicità

Le manovre sui manichini, per dimostrare in maniera pratica come si disostruiscono le vie aeree, saranno invece eseguite dalla Croce Bianca Rotaliana.

L’incontro del 25 novembre, dal titolo “Essere un buon genitore: esiste un ‘libretto di istruzioni’?”, sarà incentrato sulla gestione del rapporto genitori-figli, sugli stati d’animo e i cambiamenti caratteriali che caratterizzano la crescita dei bambini e dei ragazzi.

Nei panni di relatrice la psicoterapeuta Antonella Giannini, che proporrà poi un dialogo, un confronto con i genitori in sala.

Pubblicità Pubblicità



L’assessore Ghezzi, che ha curato la proposta, si dice soddisfatto di aver dato vita a questo progetto significativo.

«Ci fa piacere proporre questa nuova iniziativa, che rappresenta la continuazione di una proficua collaborazione con la Croce Bianca di Tuenno, importante realtà insieme alla quale avevamo organizzato i corsi per l’uso dei defibrillatori posizionati nei paesi e sulle malghe – commenta Ghezzi –. L’idea è di proseguire in primavera con altre serate a tema, sempre negli ambiti della sanità, della sicurezza e della prevenzione».

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità