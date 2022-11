La biblioteca di Mezzolombardo chiude e si prepara al trasloco nella nuova sede

Pubblicità

La biblioteca di Mezzolombardo si prepara al trasloco. E, per preparare tutti gli scatoloni e consentire il passaggio nella nuova sede, resterà chiusa a partire da lunedì prossimo, 21 novembre.

Ci vorrà quasi un mese per allestire i nuovi spazi dell’ex cantina Equipe 5 (nella foto il render della nuova biblioteca), nel centro storico di Mezzolombardo.

Dal 17 dicembre, poi, gli utenti potranno usufruire degli ambienti riqualificati, per una superficie totale di 1.300 metri quadrati, dove trovano spazio una grande sala lettura e anche una sala polifunzionale per l’organizzazione di eventi.

Il modo migliore per festeggiare, con due anni di ritardo dovuti alla pandemia, i 50 anni della biblioteca.

Durante la chiusura, per le restituzioni dei libri in prestito e per ritirare quelli prenotati fino al 2 dicembre e per consegnare i disegni del concorso “Disegna un segnalibro per la Biblioteca” fino al 25 novembre si potrà suonare il campanello nella vecchia sede di via Filos.

