In Val di Non e in Val di Sole arrivano i laboratori generativi a km0 di “AttivArt”

Il collettivo GiustineWemp (nella foto), attivo dal 2020 per favorire la discussione sulle tematiche di genere in Val di Non e di Sole, è impegnato nelle attività del suo ultimo progetto: “AttivArt: percorsi sostenibili nelle Valli del Noce”.

Questo progetto è stato selezionato e finanziato nell’ambito del bando Generazioni 2022 che è sostenuto dalla Regione Trentino Alto-Adige Südtirol, dalle Province Autonome di Trento Bolzano e coordinato dalla cooperativa sociale Young Inside di Bolzano.

“AttivArt” si pone come obiettivo quello di proporre la prospettiva ecofemminista come mezzo per rileggere e reinterpretare i rapporti di genere e la relazione che sviluppiamo con il territorio sviluppando la riflessione grazie al dialogo con protagonisti di esperienze che sono state lanciate a livello locale, nazionale e globale.

Partner del progetto AttivArt sono l’Associazione L’Alveare, che gestisce il MMAPE, Museo Mulino dell’Ape con sede a Croviana in Val di Sole, e l’Associazione Parco Fluviale Novella ONLUS, con sede nel Comune di Novella in Val di Non, e il collettivo artistico Mugma.

Dopo aver concluso con soddisfazione la prima fase del progetto, con alcune serate aperte al pubblico durante le quali ideatrici ed ideatori di buone pratiche sociali ed ambientali hanno condiviso la loro esperienza, il 19 novembre prenderà il via un nuovo ciclo di laboratori manuali per imparare, rielaborare, rivisitare saperi nuovi e antichi, creare momenti di condivisione e tessere nuove relazioni.

Il primo appuntamento prevede un laboratorio di uncinetto, che si terrà sabato 19 novembre dalle 15.00 alle 19.00, al Bar Lanterna Magica a Cles, in compagnia di Sonia Bergamo.

Per i prossimi sabati pomeriggio fino al 17 dicembre seguiranno i laboratori di autoproduzione cosmetici, di creazione di un cappello in feltro, di una ghirlanda di bosco, di manutenzione mountain bike e sciolinatura sci.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di partecipazione, e per iscriversi ai laboratori, è possibile visitare il link dedicato: https://forms.gle/961HNZAevmz8eNji9

La partecipazione è aperta a tutti, con iscrizione obbligatoria entro il giovedì sera precedente il laboratorio.

Per maggiori informazioni potete contattare le GiustineWemp alla mail [email protected] o sul loro account Instagram @GiustineWemp.

