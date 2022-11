Domani girotondo dei bambini in via Gocciadoro

Pubblicità

In occasione dell’anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sono tantissime le scuole che scendono in piazza e sulle strade per proporre azioni di sensibilizzazione sul tema dei diritti dei bambini.

Saranno coinvolti più di 3000 bambini tra nidi, materne e istituti comprensivi, da Cadine a Mattarello, da Gardolo a Madonna Bianca, Aldeno, Villazzano, Martignano, Cristo Re, San Martino. Vi ricordiamo i principali appuntamenti:

Venerdì 18 novembre – Alle 10.30 in zona Bolghera ci sarà un Girotondo dei bambini lungo il tratto di via Gocciadoro vicino alla rotonda delle piscine Manazzon. La strada sarà brevemente chiusa al traffico e i bambini si troveranno per animare la via. Saranno presenti: il nido Trenino, il nido dell’Apss, la scuola dell’infanzia Crosina, la scuola di San Antonio, la circoscrizione Oltrefersina, l’assessora alla Cultura Elisabetta Bozzarelli. Sarà allestita anche una mostra di disegni sulla recinzione dell’ospedale.

Diritti in gioco: laboratorio con materiali naturali e di riciclo (0-6 anni). Su prenotazione: [email protected] ore 16-17, presso Centro Genitori e Bambini

Eco 29 attività in un click! Laboratorio, frammenti del progetto Click up e movimento ispirati alla Convenzione a cura di Coop Arianna, Giocastudiamo di Canova, Uisp Comitato del Trentino. Ore 14.30-16.30, presso parco Co2, Gardolo.

Sabato 19 novembre – Scattanti, l’infanzia nei libri fotografici per bambini. Incontro per genitori e insegnanti con esperti in arte, fotografia e albi illustrati ore 10, presso la Biblioteca ragazzi di Palazzina Liberty.

Accensione dell’albero di Natale in collaborazione con il Tavolo Tuttopace con la presenza di bambini e famiglie ore 17, in piazza Duomo.

Domenica 20 novembre – Ricordi fantastici di paesaggi viaggiati (3-6 anni), laboratorio alla scoperta di dipinti del pittore trentino Vittorio Melchiori, su prenotazione all’indirizzo [email protected]. Ore 11-12.15, presso il Museo Diocesano Corner Unicef, materiali informativi sulla Convenzione sui diritti dell’infanzia e adolescenza e temi ad essa correlati. Ore 15-19, presso il Muse.

Museo Amico – Giochi e azioni per il clima che cambia, laboratori, letture, escape room e quiz a colpi di click per approfondire il legame tra diritti delle/i minori e tutela dell’ambiente, ore 15-19, presso il Muse.

