Cresce l’attesa per la “Fiera dei Ciucioi”: 180 bancarelle animeranno le vie principali di Lavis

Sale l’attesa a Lavis per la tradizionale “Fiera dei Ciucioi”, giunta alla sua 17esima edizione.

Domenica 4 dicembre le vie principali della borgata saranno letteralmente invase da una marea di bancarelle: 180 in tutto.

In via dei Colli saranno presenti gli hobbisti, in Piazzetta degli Alpini i produttori di miele, che venderanno direttamente i propri prodotti, mentre in Piazza Caduti di tutte le Guerre da venerdì 2 fino a domenica 4 dicembre saranno presenti i food truck dello street food.

Domenica alle ore 10.30 all’auditorium comunale si terrà il convegno di Romano Nesler sulle api e sul miele, mentre al Giardino dei Ciucioi potranno essere effettuate delle visite guidate con figuranti in costume ottocentesco.

La locandina completa è disponibile sul sito comunale www.comune.lavis.tn.it

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0461.248143.