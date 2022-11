Consorzio Sft, Paoli e Waldner assolti in appello: «Il fatto non sussiste»

Pubblicità

La corte di appello di Trento ribalta la sentenza di primo grado e assolve con formula piena perchè «il fatto non sussiste» l’ex direttore della cooperativa Sft di Aldeno Armando Paoli e il mediatore nel settore frutticolo Franco Waldner accusati di truffa.

I due erano stati condannati in primo grado a 3 e 4 anni per concorso in truffa e frode in commercio. Lo scossone che aveva dato il via alle indagini era partito da una ramificazione dell’operazione “Apple Pie” condotta condotta dal Nucleo Tributario della Guardia di Finanza di Trento.

Armando Paoli e Franco Waldner erano finiti nel registro degli indagati nel 2013 con l’accusa di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche al falso ideologico, e frode in commercio alla vendita di prodotti con contrassegni mendaci.

Secondo le indagini della guardia di finanza e la Procura molti produttori che portavano le mele al Consorzio Valli Trentine non sarebbero stati nella lista dei soci, ma semplici conferitori.

In concreto, sarebbero soggetti che vendono mele al consorzio senza farne parte. Questo secondo la procura aveva violato le norme italiane che quelle dell’Unione europea in materia di costituzione di OP dal momento che l’aggregazione di soggetti produttori sarebbe solo fittizia. In tal senso proprio per queste caratteristiche il consorzio aveva ricevuto copiosi finanziamenti eruropei.

Secondo la ricostruzione degli investigatori il Consorzio Valli Trentine non avrebbe avuto diritto alla qualifica di OP e quindi nemmeno ai contributi. Caduta anche l’accusa sulla possibilità che il Consorzio Valli Trentine abbiano venduto mele come biologiche mentre in realtà non lo erano affatto. La difesa infatti ha dimostrato che le mele conferite al consorzio arrivavano da terreni non bio.

