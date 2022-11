Comportamento consapevole sulle piste: pronta la campagna informativa della provincia

Pubblicità

Comportamento consapevole sulle piste: si sta lavorando ad una campagna informativa e di sensibilizzazione che coinvolgerà gli impianti di risalita del Trentino, le strutture ricettive e i soggetti che si occupano di vigilanza e soccorso sulle piste da sci.

Se ne è parlato martedì in un incontro in Provincia alla presenza dell’assessore al turismo Roberto Failoni, del comandante provinciale dei Carabinieri Matteo Ederle, del dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci della Provincia Silvio Dalmaso, dell’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, del vicepresidente di Trentino Sviluppo Albert Ballardini e di Luca Guadagnini di Anef.

“Non sarà – sottolinea l’assessore Failoni – solo un elenco di regole ma un insieme di messaggi volti a far accrescere in chi pratica gli sport invernali la consapevolezza di quanto sia importante prestare attenzione alla propria e all’altrui incolumità. I comportamenti individuali sono fondamentali e con il contributo di tutti è possibile migliorare l’esperienza legata alla pratica dello sci o all’avvicinamento alla montagna. Questa iniziativa viene attivata potendo contare sulla collaborazione di numerosi soggetti istituzionali e privati che condividono lo stesso obiettivo: rendere ancora più sicura la pratica dello sci in Trentino”.

I contenuti della campagna informativa, che saranno diffusi sia in formato cartaceo che attraverso le opportunità offerte dalla tecnologia, saranno adeguati alle più recenti previsioni normative, in particolare a quelle introdotte dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 e saranno tradotti in più lingue, al fine di veicolare questo importante messaggio anche agli ospiti internazionali.

L’obiettivo è di rendere operativa la campagna con l’apertura degli impianti sciistici. A questo incontro ne seguiranno altri per condividere nel dettaglio i contenuti e gli strumenti della campagna, a cui sta lavorando la struttura di Trentino Marketing in sinergia con il Tavolo Tecnico “Prudenza in Montagna“, composto da SAT (Società Alpinistica Tridentina), Associazione Rifugi del Trentino, Collegio delle Guide Alpine, Soccorso Alpino Trentino, Fondazione Dolomiti Unesco, Collegio Provinciale Maestri di Sci del Trentino, Trentino Marketing e PAT.