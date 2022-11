Arcigay. Pro Vita & Famiglia: «Faremo barricate contro progetti della nuova presidente Maesi»

Pubblicità

«C’erano pochi dubbi sulla volontà di indottrinamento della comunità LGBTQIA+, ma l’ennesima conferma è arrivata con l’elezione della nuova presidente di Arcigay, Natascia Maesi, che ha dichiarato di voler fare tutto il necessario per adottare la “Carriera Alias” sui posti di lavoro, a scuola e nella pubblica amministrazione, di voler stravolgere la normativa sulla filiazione a favore delle coppie omosessuali e di modificare la Legge 164 sul cambio di sesso eliminando l’obbligo di verificare la condizione clinica di disforia di genere» – così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus che parte subito all’attacco dopo l’elezione della nuova presidente di Arcigay.

Secondo il portavoce di Pro vita&famiglia onlus «si getterebbero bambini e adolescenti in pasto all’ideologia gender e al concetto antiscientifico di una fluidità sessuale autodichiarata, con conseguenze drammatiche e spesso irreversibili, come purtroppo testimoniano le storie di tantissimi “detransitioner”».

Coghe ritorna a parlare di Carriera Alias e ricorda alla Maesi che è priva di qualsiasi base giuridica e contraria a numerose norme civili, amministrative e penali (tra cui l’art. 6 del Codice Civile; l’art. 97 della Costituizione; l’art. 494 del Codice Penale).

La scuola, infatti, non ha alcun potere di alterare i dati anagrafici dei minori nei documenti e negli atti interni sulla base di autodichiarazioni o di percorsi terapeutici che non hanno portato a diagnosi definitive e alla sentenza di riattribuzione del sesso come previsto dalla legge italiana in materia, dunque affermare di voler anche togliere i percorsi psicologici è di una gravità inaudita.

«Come se non bastasse, per quanto riguarda i bambini, – conclude Jacopo Coghe – la Maesi ha affermato che in caso di coppie arcobaleno dovrebbero essere dichiarati “figli al momento della nascita”. La Maesi si riferisce forse al momento del parto di una donna schiavizzata e ridotta a madre surrogata con l’aberrante pratica dell’utero in affitto? O ancora alla nascita di un bambino che avrà “due mamme” e che dunque vedrà scomparire per sempre il padre biologico, come se non esistesse? Faremo barricate contro questi progetti distruttivi della società».