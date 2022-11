Ammissioni 2023/24: È già ora di iscriversi, l’Università di Trento gioca d’anticipo

Pubblicità

Non serve aspettare la primavera: all’Università di Trento è già ora di iscriversi. L’Ateneo trentino batte i dubbi sul tempo e, per la prima volta, lancia la sua campagna di immatricolazioni per l’anno accademico 2023/24 già a novembre.

I bandi per molti corsi di laurea triennale e a ciclo unico saranno infatti pubblicati già domani, venerdì 18 novembre sul sito Unitn.it.

Anche se i test Tolc sono diversi in base al tipo di corso, i bandi saranno unici. Due sessioni, molto anticipate: la prima sarà a febbraio e la seconda tra marzo e aprile. Per la prima sessione ci si iscrive dal 18 novembre fino al 17 febbraio 2023 (ore 12), mentre per la seconda le iscrizioni sono dal primo marzo fino al 21 aprile 2023 (ore 12). Un’eventuale terza sessione si terrà invece ad agosto, con bando di iscrizione specifico, per coprire i posti che dovessero rimanere disponibili.

Iscrizioni e procedure di ammissione molto anticipate, dunque, per chi desidera frequentare un corso all’Università di Trento. È una soluzione – si spiega dall’Ufficio ammissioni dell’Ateneo – che offre a futuri studenti e studentesse molti vantaggi. Innanzitutto la possibilità di garantirsi prima un posto in UniTrento e quindi organizzarsi per tempo e meglio, senza lo stress della sovrapposizione con la preparazione per l’esame di maturità. Avere una risposta entro aprile al massimo è un anticipo prezioso anche per chi è fuori sede e ha bisogno di trovare un alloggio in città a Trento o a Rovereto.

Dopo due anni di prove telematiche causa pandemia, tornano i test anche in presenza: si svolgeranno nelle aule computer dell’Ateneo in modalità informatizzata oppure, per chi vorrà o è fuori sede, anche online. Inoltre, chi vorrà tentare l’accesso a un corso che prevede il test avrà più possibilità, grazie alla possibilità di sostenere la prova in diverse date e sedi su tutto il territorio italiano tramite il Consorzio CISIA.

Si potrà infatti tentare più volte il test e sarà considerato valido il punteggio migliore ottenuto tra le varie prove sostenute (entro il 17 febbraio 2023 per la prima sessione di ammissione e entro il 21 aprile 2023 per la seconda).

Entro venerdì 18 novembre saranno dunque pubblicati i bandi di ammissione per i corsi di studio che prevedono il test TOLC. Le informazioni su date e modalità di svolgimento della prova si trovano sul sito del CISIA, il Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso che, nel caso di UniTrento, gestisce le prove per l’accesso ai corsi in: Beni culturali (100 posti), Filosofia (121 posti), Studi storici e filologico-letterari (121 posti), Giurisprudenza (600 posti), Sociologia (150 posti), Servizio sociale (60 posti), Studi internazionali (200 posti), Amministrazione aziendale e diritto (140 posti), Gestione aziendale (197 posti), Gestione aziendale part time (55 posti), Economia e Management (172 posti per il percorso in italiano, 55 posti per il percorso Economics and Management in inglese), Viticoltura ed Enologia (69 posti), Scienze e tecnologia biomolecolari (72 posti), Fisica (90 posti), Ingegneria civile (100 posti), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (130 posti), Informatica (170 posti), Ingegneria informatica, delle comunicazioni ed elettronica (170 posti per il percorso in italiano, 45 posti per il percorso in inglese Computer, Communications and Electronic Engineering), Ingegneria industriale (235 posti), Matematica (96 posti), Interfacce e Tecnologie della comunicazione (70 posti), Scienze e tecniche di Psicologia cognitiva (230 posti).

Corsi con test unico nazionale – Per quanto riguarda invece i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Ingegneria edile-architettura, Educazione professionale, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, il bando sarà pubblicato più avanti, in linea con le disposizioni ministeriali che prevedono una data unica a livello nazionale.

Per quanto riguarda Medicina e Chirurgia il bando seguirà la pubblicazione del Decreto ministeriale. Si sa già che il test sarà informatizzato e sarà di tipo “TOLC MED”. Si potrà sostenerlo in due sessioni: ad aprile e a luglio. Verrà considerato il punteggio migliore ottenuto tra le due sessioni: raddoppia quindi la possibilità di essere ammessi al corso. Novità di quest’anno: è possibile sostenere il test già in quarta superiore.

Anche il bando per Educazione professionale segue la pubblicazione del Decreto ministeriale. La prova potrebbe essere a settembre e sarà una prova cartacea. Stessi tempi di attesa legati al Decreto ministeriale anche per Ingegneria edile-architettura, ma per l’accesso si dovrà sostenere il test specifico TOLC “ArchED”.

Altre eccezioni – Per il corso di studio Lingue moderne (155 posti per il percorso Lingue per l’intermediazione turistica e d’impresa, 75 posti per il percorso Letterature, Lingua e Traduzione) le prove di ammissione sono erogate direttamente da UniTrento, nelle sue sedi in modalità informatizzata e in due date: il 24 febbraio 2023 alle 14 (iscrizioni dal 18 novembre 2022 fino al 2 febbraio 2023 ore 12) e il 28 aprile 2023 alle 14 (iscrizioni dal primo marzo fino al 4 aprile 2023, ore 12).

Per il corso di studio Comparative, European and International Legal Studies (CEILS) – per cui sono a disposizione 75 posti – le prove di ammissione sono erogate direttamente da UniTrento nelle sue sedi, in modalità informatizzata in due date: il 23 febbraio 2023 alle 14 (iscrizioni dal 18 novembre fino al 2 febbraio 2023, ore 12) e il 27 aprile 2023 alle 14 (iscrizioni dal primo marzo fino al 4 aprile 2023, ore 12).

Porte Aperte – Per tutti, per chiarirsi le idee e i vari dubbi, tornano le Porte Aperte, che l’Università di Trento organizza per domani, venerdì 18 novembre in presenza. L’altra giornata dal vivo sarà il 20 gennaio 2023. Le Porte Aperte saranno invece in modalità online dal 12 al 16 dicembre. Per partecipare ai vari appuntamenti – in presenza e online – è richiesta l’iscrizione sul sito https://event.unitn.it/porteaperte/.

