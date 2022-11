Si aprono le iscrizioni alla quarta edizione di Trentino Startup Valley

Pubblicità

Riaprono le candidature a Trentino Startup Valley, il programma di accompagnamento d’eccellenza per nuove idee d’impresa innovative promosso da Trentino Sviluppo e Fondazione HIT – Hub Innovazione Trentino.

I termini per fare domanda scadranno lunedì 9 gennaio 2023. Il Premio verrà illustrato oggi, mercoledì 16 novembre, a partire dalle ore 19 in occasione dell’Open Night promossa dalla School of Innovation dell’Università di Trento. Un secondo webinar informativo verrà proposto nella prima metà di dicembre.

Il programma, che nei suoi primi tre anni di attività ha formato 135 innovatori sostenendoli nell’avvio del loro progetto di impresa, si prepara quindi ad una quarta edizione ricca di novità. Il montepremi complessivo è di 130 mila euro.

Alla quarta edizione di Trentino Startup Valley potranno accedere singoli e gruppi non ancora costituiti in impresa, nonché imprese costituite nei 14 mesi precedenti la data di emissione del regolamento del premio.

Cambiano il format e la modalità di erogazione delle premialità, che avverrà alla fine della seconda fase del percorso (Validation), previo superamento del confronto con una commissione di esperti in occasione del “Validation Day”. I premi verranno assegnati ai primi dieci team classificati e saranno in denaro, a patto che i team, nel frattempo, si siano costituiti come società.

«Favorire la crescita, migliorando le ricadute degli investimenti in ricerca e innovazione attraverso il trasferimento tecnologico verso le imprese – sottolinea Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento – è sempre stata per noi una priorità.

Il primo passo in questo senso è stato quello di creare un sistema di enti a supporto delle imprese e dei ricercatori che si confrontino e mettano in campo iniziative congiunte: il programma Trentino Startup Valley nasce proprio con questo obiettivo. Il mio invito ai giovani è di mettersi in gioco, approfittando di questa opportunità, per verificare se la loro idea innovativa ha mercato e può davvero diventare un progetto imprenditoriale di successo».

La prima fase di Trentino Startup Valley è denominata Bootstrap, ha una durata di quattro mesi e ha come obiettivo quello di fornire agli startupper le competenze necessarie per relazionarsi con successo con il mercato e gli investitori. Si compone di incontri di coaching con mentor dedicati e formazione obbligatoria in merito a strategie di marketing, costruzione del business model e del business plan, fondamenti di comunicazione per raccontarsi in maniera efficace.

Gli startupper iscritti al programma potranno inoltre partecipare gratuitamente ai percorsi formativi di Trentino Sviluppo (Innovation Academy) e Fondazione HIT (Masterclass).

I team che supereranno con successo il Bootstrap verranno ammessi alla fase successiva denominata Validation, cioè alla fase di validazione del prodotto sul mercato, della durata di otto mesi. In questo arco temporale, al tutoraggio dedicato che i team continueranno a ricevere, si aggiungerà il coaching specialistico nell’ambito per esempio della contrattualistica, della costituzione societaria, della cybersecurity, della compliance GDPR, delle certificazioni, della team creation, del marketing e della finanza.

La fase di Validation si concluderà con il Validation Day, una presentazione pubblica dei progetti secondo il format della “pitch battle”. In questa sede, una commissione di esperti stilerà una classifica di merito tenendo conto del grado di innovazione o avanzamento tecnologico dell’idea, della solidità e sostenibilità del business proposto, dell’expertise dei singoli ed eterogeneità delle competenze del team e della maturazione dell’idea imprenditoriale rispetto all’inizio del programma.

I premi, in denaro, verranno erogati da Trentino Sviluppo come segue: 35 mila euro al primo classificato, 25 mila euro al secondo, 20 mila euro al terzo, 15 mila euro al quarto, 10 mila euro al quinto e 5 mila euro dal sesto al decimo posto compreso, come riconoscimento per essere stati ammessi al Validation Day.

I termini per candidarsi scadono alle ore 12 di lunedì 9 gennaio 2023. Le lezioni della fase Bootstrap inizieranno tra fine gennaio e i primi di febbraio 2023 e si svolgeranno in presenza.

Maggiori informazioni ed iscrizioni su www.trentinostartupvalley.it

