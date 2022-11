Riva del Garda: principio d’incendio in un’attività commerciale, i vigili del fuoco salvano la situazione

Pubblicità

Momenti di tensione questa mattina – mercoledì 16 novembre – per un principio d’incendio in un’attività commerciale situata sull’incrocio tra via Modl e viale Trento a Riva del Garda.

Il rapido intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Riva del Garda ha permesso di salvare la situazione – il fumo e l’allarme sono partiti a causa del malfunzionamento di un quadro elettrico – e tutto si è risolto per il meglio.

I vigili del fuoco – in breve tempo – sono riusciti a mettere in sicurezza il quadro elettrico e la superficie dell’attività commerciale permettendo a chi sul luogo di riprendere a lavorare.

