ProMIS: parte oggi a Trento un corso di formazione di tre giorni sulle tecniche di management dei progetti europei

Parte oggi a Trento un corso di formazione di tre giorni sulle tecniche di management dei progetti europei, organizzato dal ProMIS – Programma Mattone Internazionale Salute, all’interno del Piano di Formazione Nazionale per Regioni e Province autonome.

Il corso è rivolto a circa 40 tecnici provenienti da Pubbliche Amministrazioni, Aziende Sanitarie e Istituti di Ricerca provenienti dalle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento.

“La partecipazione efficace alla programmazione europea richiede competenze di alto profilo ed un lavoro di rete per supportare l’internazionalizzazione del Sistema sanitario provinciale”, così l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana.

Il corso è una tappa del Piano di Formazione Nazionale del ProMIS – Programma Mattone Internazionale Salute, la rete a cui partecipano le Regioni e Province autonome, il Ministero della Salute e l’Agenas, che promuove l’internazionalizzazione dei sistemi sanitari regionali con attività di formazione ed informazione, laboratori di co-creazione, open lab e tavoli di lavoro tematici, nonché favorendo il loro coinvolgimento all’interno di reti e partenariati europei.

La Provincia autonoma di Trento partecipa al ProMIS dal 2012, quando, proprio a Trento, al Castello del Buonconsiglio, il ProMIS aveva organizzato un infoday dal titolo “L’Europa e la Salute: opportunità e prospettive”. Questa ricorrenza decennale offre lo spunto ad un bilancio di quanto sia stato fatto in Trentino in tema di accesso a finanziamenti europei e di quanto ancora si stia facendo.

“Il ProMIS ha supportato in questi anni le Regioni e le Province Autonome nel processo di internazionalizzazione del Sistema Sanitario – così l’assessore provinciale Stefania Segnana – e per questo motivo siamo oggi orgogliosi che questa tappa importante del Piano di Formazione Nazionale riguardante la progettazione europea si tenga a Trento. Quelle che dieci anni fa erano opportunità e prospettive, sono diventate oggi anche risultati tangibili di come i fondi europei possano avere un impatto sulle politiche territoriali.

In tal senso, limitandoci all’ambito salute, la Provincia autonoma di Trento partecipa a reti e partenariati europei – ne cito uno per tutti: il partenariato europeo sull’innovazione per l’invecchiamento sano e attivo, di cui siamo sito di riferimento dal 2016 con una valutazione che lo scorso settembre ha raggiunto le quattro stelle – ed è particolarmente attenta alle opportunità di finanziamento offerte dall’Unione Europea.

La Provincia – conclude Segnana – attraverso il Dipartimento Salute e politiche sociali, ha in dieci anni partecipato ad undici progetti, che spaziano dalla sanità digitale alla resistenza agli antibiotici e dalle politiche per l’invecchiamento attivo all’inclusione sociale, e testimoniano quanto ‘Siamo Europa’, per citare il nome di un festival che ogni anno viene organizzato qui a Trento dal Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea.”

Questi incoraggianti risultati sono stati raggiunti grazie al processo di internazionalizzazione del Sistema Sanitario Trentino sostenuto da un approccio di sistema ed ispirato al principio della programmazione a cui partecipa la Provincia Autonoma di Trento, attraverso il Dipartimento Salute e politiche sociali con il supporto del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea e dell’Ufficio per i rapporti con l’Unione Europea di Bruxelles, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e la Fondazione Bruno Kessler.

In tal senso, si ricorda che la Giunta Provinciale ha strutturato una Joint Research Unit internamente al centro di competenza per la sanità digitale TrentinoSalute4.0, proprio per capitalizzare la forte competenza sviluppata in Trentino sulla Sanità Digitale e sull’Innovazione.