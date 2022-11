Pubblicità

È uscito a fine settembre su Amazon “Oltre la costellazione d’oro“, il primo libro della trentina Athena Maya Zandonai.

Si tratta di un fantasy che narra la storia di una ragazza che – dopo essere stata maledetta da una strega nel 1486 – si reincarna in varie epoche. In ogni epoca passata incontrerà una persona in particolare e l’autrice ha deciso di raccontare del loro amore, il quale va a superare i confini di tempo, spazio e della mente umana.

Ciao Athena! Parlaci un po' di te: dove vivi, cosa fai nella vita? Mi chiamo Athena Maya Zandonai, ho 26 anni e vivo in un paesino montano sopra Rovereto. Sono all'ultimo anno di giurisprudenza, facoltà che amo, ma non quanto la scrittura. Da dove è nata l'idea di scrivere questo libro? Hai sempre avuto la passione per la scrittura? Quali sono i libri che ti hanno ispirata a scriverne anche tu?

Ho sempre scritto fin da piccola, ho trovato poche settimane fa un libro che avevo scritto a 8 anni e alcune poesie che avevano pubblicato sul giornalino della scuola alle medie. Alle superiori ho scritto vari articoli su una pagina Facebook riguardanti gli studenti universitari, poi a 17 anni ho iniziato a scrivere il mio primo romanzo. È strano da spiegare a parole quello che provo, ma quando scrivo mi sento me stessa al 100%, libera, fragile e forte nello stesso momento. C’è qualcosa dentro di me che mi ha sempre spinta a scrivere, per questo negli ultimi anni ho deciso di ultimare il mio romanzo. Nell’inverno dell’anno scorso ho contattato un’editor che mi ha aiutata a concretizzare il mio sogno: pubblicare il mio libro. A fine settembre sono riuscita a pubblicarlo su Amazon, quindi non mi sono appoggiata a una casa editrice ma ho deciso di auto pubblicarmi. Non c’è un libro che mi abbia ispirata particolarmente, ho sempre desiderato scriverne uno da quando ho memoria. Volevo creare qualcosa di mio al 100%, e ora che ci sono riuscita devo ammettere che è una delle sensazioni più belle al mondo! “Oltre la costellazione d’oro” è uno stand-alone oppure fa parte di una serie? Questo libro è il primo di una trilogia, infatti ho lasciato il finale “aperto”. Ho troppe idee in testa e non volevo mettere un punto alla storia così velocemente. Di cosa parlami, nello specifico? È la storia di una ragazza di nome Charlotte che da un giorno all’altro scopre di avere un destino singolare. Un pomeriggio incontra un ragazzo che non aveva mai visto prima, ma ne rimane ammaliata, prova una sensazione di familiarità, ma non riesce proprio a comprenderne il motivo. La sua anima se lo ricordava, in quanto lo aveva amato tante esistenze prima e una strega aveva sigillato il loro amore, ponendo il marchio dell’infinito sulle loro anime, intrecciando così per sempre le loro esistenze.

Charlotte infatti si reincarnerà in epoche diverse e lo rincontrerà in ogni sua esistenza passata. Ma non è una semplice storia d’amore che dura oltre il tempo e i limiti mentali, è un viaggio introspettivo della protagonista, che grazie alle esperienze che vive, cresce e diventa donna. Grazie Athena, in bocca al lupo per questa nuova avventura!

