Marco Galateo eletto segretario questore del Consiglio regionale

Il consigliere entra anche in Prima Commissione al posto del dimissionario Alessandro Urzì.

Consiglio regionale in aula a Bolzano oggi e domani mattina. Il presidente Josef Noggler in apertura della riunione ha ricordato la scomparsa dei consiglieri Piergiorgio Plotegher (Msi/An, 1978-88 e 1998-2003) e Alois Zingerle (Svp, 1979-1988) ed ha invitato i consiglieri ad un minuto di raccoglimento.

Noggler ha poi ricordato che al posto di Alessandro Urzì è subentrato Marco Galateo, del gruppo Fratelli d’Italia. Allo stesso modo Lucia Maestri e Bruna Dalpalù, consigliere trentine, sono entrate a fare parte del gruppo del Pd e di Fratelli d’Italia, rispettivamente al posto di Sara Ferrari e Alessia Ambrosi.

A quel punto visto che l’ordine del giorno prevedeva l’elezione di un segretario questore dell’Ufficio di presidenza, in sostituzione di Urzì, la riunione è stata sospesa su richiesta del capogruppo del Pd Luca Zeni.

Alla ripresa dei lavori è stato ricordato che deve essere un esponente italiano e di minoranza: sono stati fatti i nomi di Marco Galateo, dal capogruppo di Fdi Claudio Cia, e quello di Alex Marini (Cinquestelle) da Paul Köllensperger (Team K).

A quel punto è toccato al capogruppo della Lega Mirko Bisesti chiedere una nuova sospensione dei lavori. Il presidente Noggler ha poi ricordato che può essere segnato un solo nome sulla scheda e si è proceduto dunque alla votazione a scrutinio segreto. Su 66 voti, Galateo ne ha ottenuti 26 e Marini 25, 8 con nulle e 4 schede bianche: il nuovo segretario questore è dunque Marco Galateo.

Si è continuato con la nomina di un nuovo membro della prima commissione legislativa al posto di Alessandro Urzì, Fratelli d’Italia: la proposta è stata quella di Marco Galateo, fatta dal proprio partito, ed è stata votata digitalmente: 39 i sì.

Il passo successivo sarebbe stato designare un consigliere per il Comitato consultivo per cittadini europei colpiti da eventi bellici e calamitosi, posto occupato da Sara Ferrari, dimissionaria. A quel punto per chiarire il punto è stato deciso, su richiesta del consigliere Zeni, di sospendere i lavori della mattinata per una riunione politica sul tema. I lavori proseguono nel pomeriggio.

