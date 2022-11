La mostra “Acquaforta” di Peio e la mobilità sostenibile a Rabbi: Elisa Moreschini e Giulia Calzolari presentano le loro tesi di laurea

Pubblicità

Il Centro Studi per la Val di Sole presenta due nuove tesi di laurea che vanno ad aggiungersi al già ricchissimo Fondo di Studi e Ricerche conservato nella Biblioteca Storica “Alla Torraccia” di Terzolas.

Dopodomani, venerdì 18 novembre alle ore 17.30, la Biblioteca del Centro Studi al 2° piano della Torraccia vedrà protagonista Elisa Moreschini di Peio, che presenterà il risultato del suo studio conseguito nel Corso di Laurea in “Scienze dei Beni Culturali” all’Ateneo trentino dal titolo “La mostra “Acquaforta” di Peio Fonti: analisi museografica e museologica”.

L’autrice, introdotta da Michele Bezzi, illustrerà il suo lavoro dialogando con Loreta Veneri (componente del consiglio direttivo del Centro Studi, operatrice culturale e profonda conoscitrice del mondo museale della Val di Peio).

La tesi parte dall’esperienza di Moreschini che nel 2020 ha svolto l’attività di assistente alla mostra dal titolo “Acquaforta” (allestita a cura dell’associazione “Fil de Fer” a Peio Fonti) e dal suo desiderio di approfondire la storia della valle proprio a partire dall’acqua come elemento identitario.

L’associazione “Fil de Fer”, tra l’altro, aveva arricchito l’esposizione con intensi momenti teatrali (ideati a partire da storie de “Le Aque”) che l’autrice dello studio ha incluso in un’analisi della mostra partita dalle fasi ideative della stessa per arrivare alla realizzazione e quindi offrire, in chiusura, spunti di sviluppo ulteriori.

Sabato 26 novembre, sempre alla Biblioteca “Alla Torraccia” e sempre alle ore 17.30, sarà invece la volta di Giulia Calzolari che pure si è laureata a Trento nel Corso di Laurea “Management della Sostenibilità e del Turismo” discutendo la tesi dal titolo “Progetto di mobilità all’interno di una valle alpina: caso studio della Val di Rabbi nel Parco Nazionale dello Stelvio”.

Giulia Calzolari presenterà la sua tesi introdotta da Mauro Pancheri e dialogando con il sindaco di Rabbi nonché nuovo presidente della Comunità della Valle di Sole Lorenzo Cicolini.

L’elaborato di Calzolari descrive un progetto di ricerca e di analisi incentrato sul tema della mobilità sostenibile, in particolare verso i flussi turistici presenti durante la stagione estiva sul territorio della Val di Rabbi, inclusa nel settore Trentino del Parco Nazionale dello Stelvio.

L’autrice, descritta la realtà del territorio sotto il profilo turistico ma anche le sue criticità in rapporto alle problematiche connesse alla mobilità, al fine di avanzare una proposta credibile ha “aperto un dialogo” con l’ospite della valle mediante la somministrazione di un questionario i cui risultati sono poi stati determinanti per l’elaborazione del progetto.