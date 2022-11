Dubbi sulla nascita del cosmo: nel team anche un ricercatore dell’università di Trento

Nel team che ha fatto l’interessante scoperta in astrofisica/cosmologia c’è anche Sunny Vagnozzi, un ricercatore che ha appena preso servizio all’Universita’ di Trento, appena arrivato dall’Universita’ di Cambridge. Gli astrofisici dell’Università di Cambridge, dell’Università di Trento e dell’Università di Harvard, affermano che esiste un segnale chiaro e inequivocabile nel cosmo che potrebbe eliminare l’inflazione dal processo di formazione dell’universo.

C’è la concreta possibilità quindi di escludere la cosiddetta inflazione cosmica e con essa il modello del Big Bang standard. Precisamente cento milionesimi di miliardi di miliardi di miliardi di secondi, lo spazio-tempo si sia espanso repentinamente (per usare un efemismo) circa mille miliardi di miliardi di miliardi di volte in un millessimo di miliardo di miliardo di miliardo di secondo.

La scoperta è stata diffusa su molte testate giornalistiche internazionali. Questa teoria, nota come inflazione cosmica, spiegherebbe, tra l’altro, come porzioni di cosmo oggi distanti decine di miliardi di anni luce all’inizio fossero tutte in contatto tra loro.