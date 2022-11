Cooperazione: «Il Sait sta cedendo l’attività di commercio all’ingrosso “Liberty Gross”?». Katia Rossato interroga la giunta

Pubblicità

Presso gli uffici del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia sono giunte diverse segnalazioni circa una possibile cessione da parte di Sait – Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine – del ramo d’azienda “Liberty gross”, commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari che propone un’ampia gamma di prodotti professionali per la fornitura a strutture alberghiere, ristoranti, pizzerie, bar, residence, comunità ed enti.

Ciò starebbe avvenendo, nonostante questo settore pare abbia incrementato il fatturato in maniera molto importante rispetto allo scorso anno. Sembra che il Sait abbia trattato la cessione con una grossa azienda privata che sarebbe pronta ad acquistare l’attività. La possibile svolta per la cooperazione finirà sui banchi della giunta grazie al deposito di una interrogazione da parte della consigliera di Fratelli d’Italia Katia Rossato.

Secondo la consigliera tutta la trattativa si sarebbe svolta senza alcuna informazione ai dipendenti direttamente interessati, né a nessun altro interlocutore che in qualche modo potesse difendere il futuro del personale di “Liberty gross”, dettaglio non di poco conto, soprattutto in un momento di crisi occupazionale come quello che stiamo vivendo.

«L’auspicio è che nel futuro non si debba assistere al medesimo copione visto per l’esternalizzazione del magazzino del Consorzio Sait, dove i lavoratori sono stati costretti a subire delle scelte molto penalizzanti» – si legge nella premessa del documento

Per questo motivo, nella giornata di ieri, il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia ha depositato un’interrogazione a prima firma della Cons. Katia Rossato per chiedere alla Giunta provinciale se sia al corrente della situazione segnalata, quale sia lo stato della contrattazione e la denominazione dell’azienda che starebbe trattando con Sait.

Oltre a ciò, i Consiglieri del partito guidato da Giorgia Meloni hanno chiesto quanti siano i dipendenti direttamente interessati da questa operazione e quali saranno le garanzie poste in essere per garantire il loro posto di lavoro alle medesime condizioni attuali.

