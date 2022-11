Bondone: momenti di paura per una studentessa investita da un’auto mentre aspettava la corriera

Pubblicità

Nella mattinata di oggi – mercoledì 16 novembre – poco prima delle 7:00 nella frazione di Baitoni, nel comune di Bondone, una ragazza è stata coinvolta in uno spaventoso incidente.

Secondo le prime in formazioni, una studentessa – mentre era in attesa della corriera – è stata travolta da un veicolo in corsa.

Sul posto è arrivata un’ambulanza dei sanitari. È stato attivato anche l’elicottero ma – complice la fitta nebbia presente in zona – non è potuto arrivare.

In supporto ai sanitari sono quindi giunti sul posto i vigili del fuoco di Bondone e Baitoni.

Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e di raccogliere le testimonianze di chi si trovava in zona.

La ragazza, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Tione e non sarebbe in pericolo di vita.

