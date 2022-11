Ana Trento: domenica il rinnovo delle cariche istituzionali

Pubblicità

Pubblicità



Sta per concludersi a fine anno il mandato triennale del Consiglio direttivo sezionale in carica, ed il presidente Paolo Frizzi – pure in scadenza di mandato – chiama a raduno i 261 Capigruppo e gli 11 Capi Nu.Vol.A della sezione ANA di Trento che si ritroveranno nuovamente assieme in presenza, per rinnovare la ferma volontà e l’impegno degli Alpini trentini di riprendere appieno anche le attività ordinarie e straordinarie, tanto sacrificate o compresse a causa dell’evento pandemico.

Capigruppo e consiglieri sezionali avranno modo di confrontarsi assieme su tematiche di estrema attualità, quali l’imminente entrata in vigore del terzo settore, il “dopo Rimini”, le coperture assicurative e soprattutto l’imminente rinnovo delle cariche sezionali. E’ questo il vero momento di confronto fra chi gestisce nel quotidiano l’Associazione Nazionale Alpini, con i problemi contingenti legati al costante confronto con la burocratizzazione sempre più spinta ed asfissiante e, dall’altra, un numero purtroppo sempre molto alto di soci “andati avanti” anche a causa dell’innalzamento dell’età.

Con questo appuntamento prende inoltre avvio ufficialmente il tesseramento ANA 2023 che punta a recuperare quella flessione di circa il 3% complessivo sul numero di associati dall’epoca pre-Covid 19. Appuntamento dunque per domenica 20 novembre 2022, con inizio ad ore 09.30 presso il Teatro dell’Istituto Arcivescovile – Via Endrici in Trento.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità