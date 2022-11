“Via dalla pazza guerra”: Alidad Shiri e la sua storia incredibile fanno tappa a Coredo

Pubblicità

È una storia incredibile quella di Alidad.

In un giorno d’agosto del 2005 un tir si ferma in un autogrill vicino a Bressanone. Da sotto sbuca un ragazzino. È tramortito, sporco. Si era legato di nascosto all’asse delle ruote posteriori prima che l’autoarticolato si imbarcasse su una nave in partenza dalla Grecia. Poi Venezia, l’autostrada, quattro ore infinite. Molti altri erano morti così.

Quel ragazzino si chiama Alidad Shiri e ha solo 14 anni. È arrivato solo dall’Afghanistan, con un viaggio mirabolante e pericoloso durato quattro anni.

Oggi Alidad di anni ne ha 30, ha una laurea in filosofia e lavora come giornalista. Vive in Alto Adige, dove ha trovato una famiglia che gli ha spalancato le braccia e, soprattutto, una comunità solidale.

Nel libro “Via dalla pazza guerra” racconta la sua storia di bambino in fuga dal conflitto civile afghano, e ogni giorno testimonia al mondo il grande potere dell’accoglienza.

Domani sera, mercoledì 16 novembre alle ore 20.45, in occasione della Giornata Internazionale della Tolleranza e nell’ambito del progetto “Destinazione Umanità”, Alidad Shiri farà tappa a Coredo. Nella sala consiglio presenterà il suo libro.

Un appuntamento da non perdere. Per informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Predaia 0463.536121 – interno 7; [email protected]

