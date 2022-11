Tesla Model Y impazzita uccide due persone – IL VIDEO

Pubblicità

Purtroppo di incidenti stradali ne avvengono tutti i giorni, anche mortali (nel 2021 2.875 morti sulle strade italiane). Le immagini che vi proponiamo oggi arrivano dalla Cina e mettono davvero i brividi: protagonista è una Tesla Model Y fuori controllo che ha ucciso due persone.

L’incidente è avvenuto lo scorso 5 novembre e praticamente da subito ha iniziato a girare sui social media cinesi. Le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso di un’intera strada hanno filmato chiaramente una Tesla Model Y con degli evidenti problemi. La vettura era in fase di parcheggio, all’improvviso però è tornata in strada e ha cominciato a guadagnare velocità, una velocità che perderà solo con uno schianto 30 secondi dopo, a circa 2,6 km di distanza dal momento in cui ha perso il controllo. (clicca qui per vedere il video integrale)

In questo frangente la vettura ha colpito ad alta velocità diversi veicoli leggeri per poi schiantarsi contro la facciata di un negozio. Alla guida dell’auto elettrica c’era un uomo di 55 anni rimasto praticamente illeso. Un membro della sua famiglia ha raccontato di un problema al pedale del freno che non avrebbe risposto ai comandi.

Ora si sta indagando sull’accaduto con Tesla che sta collaborando con le autorità cinesi per chiarire cos’è successo, se la colpa sia stata di un malfunzionamento alla vettura oppure di un errore umano.

La società di Elon Musk ha già analizzato la “scatola nera” dell’auto, del resto le Tesla registrano un log continuo con tutti gli avvenimenti interni, dichiarando come il pedale del freno non sia mai stato premuto durante l’evento.

Al contrario il pedale dell’acceleratore è stato schiacciato più volte, con le immagini che confermerebbero la versione – del resto le luci del freno non si vedono mai accese. L’ipotesi più accreditata dunque sarebbe un clamoroso errore umano, almeno per ora… (clicca qui per vedere il video integrale)