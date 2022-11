Sondaggio Mentana: Fratelli d’Italia vola sopra il 30%. Il centrodestra aumenta i consensi

Pubblicità

Pubblicità



Fratelli d’Italia continua a volare mentre salgono anche Movimento 5 stelle e dopo settimane di segno negativo risale la Lega. Il gradimento per il governo Meloni è in forte aumento e dal momento dell’insediamento il suo parito guadagna oltre il 5%.

È quanto emerge dal sondaggio Swg illustrato in diretta ieri sera da Enrico Mentana nell’edizione serale del TgLa7 di del 14 novembre. Il partito di Giorgia Meloni supera addirittura il 30 per cento attentandosi dunque al 30,1 per cento con una crescita di 0,7 punti percentuale rispetto alla settimana scorsa.

Il Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte – rileva ancora il sondaggio – ha guadagnato uno 0,2 per cento ed è quindi salito al 17 per cento. I grillini restano quindi il secondo partito e si trovano di un punto netto sopra il Partito democratico guidato da Enrico Letta che, arresta il suo crollo restando stabile al 16 per cento. E attenzione, perché nel centrodestra crescono tutti i partiti, probabilmente trascinati dalla volata di Fratelli d’Italia.

Pubblicità Pubblicità

Bene dunque la Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi. In particolare, il Carroccio nell’ultima settimana prende uno 0,4 per cento in più e sale all’8,1 per cento tornando così sopra Azione-Italia Viva di Calenda e Renzi che invece perdono lo 0,4 per cento e scendono all’8 per cento.

Gli azzurri del Cavaliere conquistano nell’ultima settimana mezzo punto percentuale e si attestano dunque al 6,8 per cento. Da segnalare la forte perdita di Italexit con Paragone e della sinistra radicale.