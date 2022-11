Ravina, rimessa a nuovo la strada Rione San Marco

Pubblicità

Al termine di una vicenda che si è protratta per anni, la strada Rione San Marco a Ravina è tornata a nuova vita.

Una nuova asfaltatura ha posto rimedio al precedente stato dei luoghi, con buche e avvallamenti che soprattutto in occasione delle giornate di pioggia rendevano disagevole il passaggio a piedi e con autovetture.

I lavori di sistemazione del manto stradale sono stati realizzati, trattandosi di una via privata, a cura dell’azienda pubblica Fondazione Crosina Sartori Cloch di Trento e dei proprietari degli edifici che affacciano sulla strada, previo riconoscimento reciproco del diritto di passo a piedi e con mezzi.

La ditta Pilati Asfalti, appaltatrice dei lavori, ha provveduto non solo a sistemare l’asfalto stradale ma anche a ripulire i pozzetti che il tempo aveva in parte otturato.

L’intervento rientra in un più ampio piano di manutenzioni programmate dalla Fondazione Crosina Sartori Cloch nel territorio di Ravina, sul quale insistono numerosi alloggi abitativi. È pressoché ultimato il cantiere per la riqualificazione energetica dell’edificio di via Margone 14, con realizzazione del cappotto termico, mentre a breve partiranno i lavori di sistemazione della facciata di via per Belvedere 2.

Entrambi gli interventi permetteranno agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di risparmiare sui costi di gas ed energia schizzati alle stelle con le ultime bollette.

