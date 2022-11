Perché la Carriera Alias è un pericolo – La rubrica settimanale “Restiamo Liberi” di Pro Vita & Famiglia

Pubblicità

Nuovo appuntamento con “Restiamo Liberi”, la rubrica settimane di Pro Vita & Famiglia che va in onda ogni lunedì a mezzogiorno, a cura di Jacopo Coghe, portavoce della Onlus, sui nostri social.

Un appuntamento per ribadire quanto, purtroppo, le libertà di espressione e pensiero siano oggi costantemente sotto attacco. Nella puntata di oggi – la quinta della rubrica – si è parlato della Carriera Alias.

Sempre più spesso – e soprattutto dall’inizio della scuola lo scorso settembre – sono molte le scuole, i presidi o, peggio, le associazioni esterne che vogliono promuovere questa procedura del tutto illegale e pericolosa.

Il portavoce di Pro Vita & Famiglia ha spiegato come, a proposito di “legalità” di tali procedure, gli organi collegiali scolastici non abbiano in realtà alcun potere di modificare a piacimento i dati anagrafici degli studenti sulla base di presunte identità di genere auto-percepite per di più prive di qualsiasi riscontro clinico.

Eppure da qualche settimana a questa parte sono già numerose le proposte in tal senso, come successo a Pavia, ma anche a Milano, Trieste e a Manfredonia, in provincia di Foggia. Prossimo appuntamento con la Rubrica “RestiamoLiberi”, lunedì 21 novembre. Anche Voce24news ha parlato del tema nella trasmissione di approfondimento condotta da Roberto Conci «Visto Da Vicino» con la presenza in studio del consigliere Claudio Cia e in remoto di Jacopo Coghe. (clicca qui per vedere la trasmissione integrale)