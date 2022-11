Marmolada: si cerca di un punto d’incontro per la riapertura

Pubblicità

Il ghiacciaio della Marmolada potrebbe riaprire a breve: questa settimana dovrebbe arrivare il provvedimento di revoca dell’ordinanza emessa lo scorso agosto dal Comune di Canazei (QUI link) e la pubblicazione di un relazione riguardo alla sicurezza definita dalla Protezione civile trentina.

Nei giorni scorsi si è registrata la nuova presa di posizione di Marmolada srl e del comune di Rocca Pietore che hanno inviato due lettere al Consorzio Dolomiti Superski.

Al Consorzio – come riportato anche in una nota di Confindustria Belluno – si chiede che si vada ad intraprendere ogni azione utile per consentire l’apertura della stagione invernale sul massiccio per l’apertura della stagione sciistica.

I danni rischiano di essere irreparabili, sia per il territorio comunale di Rocca Pietore in provincia di Belluno (a rischio numerose attività economiche e posti di lavoro diretti) che per l’intera area del Dolomiti Superski, come ben riportato anche nella lettera di Marmolada srl.

E mentre il sindaco di Rocca Pietore Andrea De Bernardin ha spiegato che il mancato avvio avrebbe effetti devastanti sul piano economico e sociale per il territorio, Marmolada srl ha aggiunto che l’immagine stessa del consorzio Dolomiti Superski potrebbe subire danni irreparabili dal prolungamento dei divieti di accesso al ghiacciaio.

Il problema riguardante il versante trentino è la sicurezza di chi si avventurerà negli impianti e nelle piste del consorzio. La tragedia avvenuta lo scorso luglio (QUI link) non deve essere e non può essere dimenticata.

Certo, in montagna c’è e ci sarà sempre un margine di rischio che bisogna tenere a mente. Ora la situazione è diversa rispetto ai mesi estivi: le temperature sono più basse, ed è giusto che venga valutata una possibile riapertura a breve per consentire la manutenzione di piste e impianti in vista della stagione invernale su entrambi i versanti (Trentino e Veneto).

Tuttavia, visto quanto accaduto in estate, anche se le condizioni sono diverse, è giusto cercare di avere anche solo una minima certezza in più: terribile sarebbe non riaprire, ma ancora peggio sarebbe ritrovarsi davanti ad una situazione simile a quella di luglio senza essere adeguatamente preparati ad intervenire tempestivamente.

Perché è vero che quanto accaduto in estate è stato causato dalle temperature anomale ed è da ritenersi un evento pressoché unico, ma nulla vieta alla natura di farsi sentire nuovamente in modi simili ed in stagioni differenti.

