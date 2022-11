Insulti social al Presidente Sergio Mattarella: in 14 rinviati a giudizio

Pubblicità

Pubblicità



L’udienza preliminare si svolgerà il 30 gennaio. La vicenda nasce da una serie di post ingiuriosi contro il Capo dello Stato, vittima all’epoca di violenti di attacchi per aver incaricato Carlo Cottarelli di formare il governo. Stiamo parlando del 2018.

Decine i commenti volgari e offensivi che diedero il via all’indagine. Gli inquirenti sono riusciti a risalire ai titolari degli account da cui partirono gli insulti. Sono 14 persone di diverse provenienze: Palermo, Messina, Torino, Misterbianco, Florida e Chiaramonte Gulfi.

Sempre per lo stesso reato nel maggio del 2021 i carabinieri del Ros perquisirono anche delle abitazioni a Trento e in numerose città italiane.

Pubblicità Pubblicità

Allora furono 11 gli odiatori seriali indagati per aver insultato e offeso sui social il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In tale senso le indagini sono ancora in corso.

Coinvolto nella spiacevole vicenda come detto c’è anche un imprenditore di Arco. Insieme a lui altre undici persone fra cui anche un pensionato, un ottico e due giornalisti di testate online.

Allora le operazioni furono eseguitge a Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania e riguardarono numerosi post con contenuti multimediali offensivi rilevati tra aprile 2020 e febbraio 2021. Era stata ricostruita la rete relazionale e le abitudini social dei soggetti coinvolti, di età compresa tra i 44 e i 65 anni, tra i quali figurano impiegati e professionisti.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità