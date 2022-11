G20 Bali, prove di intesa tra Biden e Xi: no ad armi nucleari in Ucraina, ma tensioni su Taiwan

Pubblicità

Sono state circa 3, le ore di confronto tra il Presidente cinese Xi Jinping e quello americano, Biden. Un colloquio molto diretto su questioni piuttosto bollenti come Ucraina, Taiwan ed economia.

Il primo accordo tra i due riguarda il no secco alle armi nucleari sul territorio ucraino, ma su Taiwan resta tensione, con Pechino che definisce “la linea rossa”.

Nonostante, per Biden la posizione su Taiwan non sia cambiata, assicura che non ci sarà una nuova guerra fredda, tanto che avrebbe dato mandato a Blinken per tenere uniti i rapporti tra Pechino e Washington.

Per quanto riguarda invece, il conflitto in Ucraina i due sembrano tenere la stessa linea, con Biden che chiarisce di non cercare il conflitto ma di gestirlo, mentre Xi sostiene che “di fronte ad una crisi globale come quella in Ucraina è importante riflettere sul fatto che guerre e conflitti non producono vincitori, il confronto tra i principali Paesi deve essere evitato e infine, non c’è soluzione semplice a una questione complessa”.

A margine, arriva anche la notizia dal Cremlino dello svolgimento di alcuni colloqui tra i capi dell’intelligence russa e quella americana. Insomma, è chiaro come questi fatti aprano la strada a prove di disgelo, puntando il più possibile verso un equilibrio diplomatico che metta un punto alla guerra e alle crisi internazionali.